Луганск, 14 марта, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Очередной боевик ВСУ перешёл линию фронта и сдался военнослужащим Народной милиции ЛНР, заявил 14 марта на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

По его словам, в ходе операции силовых ведомств ЛНР ряды ВСУ покинул член 54-й бригады Сергей Магденко. Он передал некоторые документы, касающиеся деятельности украинских силовиков в Донбассе, а также рассказал о системе пополнения ВСУ «добровольцами».

"Военкомы совместно с полицией задерживают граждан призывного возраста, после чего возбуждают уголовные дела по надуманным фактам. Задержанные ставятся перед выбором — стать осуждённым за не совершённое преступление или отправиться «добровольцем-контрактником» защищать режим Порошенко», — рассказал Марочко.

Перебежчик также отметил, что подготовкой украинских силовиков занимаются иностранные инструкторы. В частности, он видел иностранцев, которые обучают минно-подрывному делу военнослужащих разведывательных подразделений ВСУ в учебном центре в населенном пункте Десна Черниговской области.

Магденко рассказал, что в зоне проведения карательной операции процветает бизнес по сдаче в «аренду» украинских боевиков.

«Находясь в зоне боевых действий, командиры бригад и батальонов отдают своих подчиненных в «эксплуатацию» на предприятия и фермерские хозяйства в качестве низкооплачиваемой рабочей силы. Все заработанные ими деньги рабовладельцы-командиры успешно тратят в своих целях», — заявил Марочко.

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