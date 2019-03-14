Бывший боевик рассказал, как ВСУ комплектуют «добровольцами» — разведка ЛНР
Луганск, 14 марта, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Очередной боевик ВСУ перешёл линию фронта и сдался военнослужащим Народной милиции ЛНР, заявил 14 марта на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.
По его словам, в ходе операции силовых ведомств ЛНР ряды ВСУ покинул член 54-й бригады Сергей Магденко. Он передал некоторые документы, касающиеся деятельности украинских силовиков в Донбассе, а также рассказал о системе пополнения ВСУ «добровольцами».
"Военкомы совместно с полицией задерживают граждан призывного возраста, после чего возбуждают уголовные дела по надуманным фактам. Задержанные ставятся перед выбором — стать осуждённым за не совершённое преступление или отправиться «добровольцем-контрактником» защищать режим Порошенко», — рассказал Марочко.
Перебежчик также отметил, что подготовкой украинских силовиков занимаются иностранные инструкторы. В частности, он видел иностранцев, которые обучают минно-подрывному делу военнослужащих разведывательных подразделений ВСУ в учебном центре в населенном пункте Десна Черниговской области.
Магденко рассказал, что в зоне проведения карательной операции процветает бизнес по сдаче в «аренду» украинских боевиков.
«Находясь в зоне боевых действий, командиры бригад и батальонов отдают своих подчиненных в «эксплуатацию» на предприятия и фермерские хозяйства в качестве низкооплачиваемой рабочей силы. Все заработанные ими деньги рабовладельцы-командиры успешно тратят в своих целях», — заявил Марочко.
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