Энгельс, Саратовская область, 14 марта, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Директора троллейбусного завода «Тролза» в Энгельсе Ивана Котвицкого подозревают в коррупции. Он задержан за дачу взятки налоговому инспектору, сообщает 14 марта пресс-служба управления СКР по Саратовской области.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Попался

В 2015 году на троллейбусном заводе в ходе проверки выявили неуплату налогов на 90 млн рублей. По версии следствия, налоговый инспектор через посредников потребовала от директора «Тролзы» 2 млн рублей в обмен на занижение размера задолженности в акте налоговой проверки.

Котвицкий и начальник одного из подразделений завода, полагают следователи, ответили согласием и передали 2 млн рублей инспектору и 1 млн рублей посреднику в конце 2015 — начале 2016 годов.

В отношении налогового инспектора возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. В отношении Котвицкого и сотрудника завода — о групповой даче взятки в особо крупном размере. Все трое задержаны, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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