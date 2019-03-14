Лондон, 14 марта, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Для управления 50 км трубопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ пойдёт через Германию в Европу, может быть создана отдельная компания. Такую возможность рассматривает группа, которая ведет строительство газопровода. Об этом сообщает газета Financial Times.

Nord Stream 2 / Axel Schmidt Трубы для трубопровода «Северный поток – 2»

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Отмечается, что такой шаг подорвёт планы Евросоюза по регулированию всего проекта, стоимость которого оценивается в $9,5 млрд. Согласно предложению, новая компания будет владеть и управлять небольшой частью подводного трубопровода в немецких территориальных водах. Таким образом, только этот отрезок будут подпадать под регулирование в соответствии с правилами ЕС, в то время как остальные почти 1,2 тыс. км трубопровода останутся вне юрисдикции Евросоюза.

Этот план пока находится в стадии разработки, однако, по мнению издания, может спровоцировать новые нападки и критику в отношении российского проекта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2019 года на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент принял резолюцию о политических отношениях между Европейским союзом и Россией. Документ среди прочего призывает страны ЕС ограничить сотрудничество с РФ и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

При этом, по мнению экспертов, никакого влияния этот документ на практическую реализацию российского проекта не окажет. Как отметил источник в европейских дипломатических кругах, резолюции Европейского парламента носят рекомендательный характер, при этом Еврокомиссия не обязана реализовывать содержащиеся там призывы и требования.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая их мощность составит 55 млрд куб. м газа ежегодно. В настоящее время против строительства газопровода активно выступают США и Украина. Последняя опасается потерять транзит российского газа через свою территорию.