Пекин, 14 марта, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Тизеры нового паркетника CS75 Plus опубликовала пресс-служба китайской автокомпании Changan Automobile Group. По технической части он идентичен недавно дебютировавшему кросс-купе CS85. В отличие от своего предшественника, CS75 Plus более крупный. Точные размеры новинки производитель пока не сообщает. Внешний вид паркетника стал более агрессивным и оригинальным.

Фото NJCAR.RU Changan CS75 Plus

Всего выпустят две модификации авто: стандартную и спортивную S-версию. Спортивная версия имеет другое оформление передней части кузова и иные колеса. Сообщается, что под капотом авто турбированный двухлитровый мотор TGDI. Его мощность составляет 233 л. с. Двигатель работает в паре с 8-позиционным «автоматом» Aisin.

По предварительным данным, кроссовер Changan CS75 Plus представят в апреле 2019 года. А на внутренний рынок новинка поступит до конца 2019 года.

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