Симферополь, 14 марта, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Спустя пять лет после всекрымского референдума почти 90% жителей полуострова вновь бы проголосовали за воссоединение с Россией. Об этом 14 марта на пресс-конференции в Симферополе заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, ссылаясь на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Отношение к воссоединению Крыма с Российской Федерацией сохраняется однозначно позитивным: 89% проголосовали бы на референдуме за Россию, если бы он проводился в ближайшее воскресенье. Уровень негативных оценок и декларируемого голосования за статус Автономной Республики Крым в составе Украины — минимальный (по 3%)», — отметил Фёдоров.

Он также отметил, что более 80% жителей Крыма уверены, что в составе России регион развивается более успешно, чем в годы нахождения в Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года на полуострове прошёл референдум, по результатам которого при явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.