Сызрань, Самарская область, 14 марта, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Крупнейший поставщик тепла Самарской области — ПАО «Т Плюс» обратилось к областному прокурору Константину Букрееву с просьбой провести проверку беспорядка, который творится в сфере ЖКХ Сызрани. Сложившаяся ситуация, когда тепло поставляет ПАО, его передают по сетям банкротящегося муниципального предприятия «ЖЭС», а деньги с потребителей за услугу собирает ООО «Энергетик», присвоение статуса единого поставщика которому обжаловало ФАС, грозит срывом отопительного сезона. Собранные средства, по сообщению поставщика услуги, «не перечисляются ни производителю тепла, ни владельцу теплосетей». Ещё одна претензия ПАО связана с тем, что в городе ходят двойные квитанции — счета за тепло и горячую воду выставляет и МУП «ЖЭС», с которым у жителей договор о прямых расчётах с января 2019 года, и управляющая компания, что ранее выступала посредником. Если факты, изложенные в письме подтвердятся, то должностным лицам, в том числе и из администрации, грозит уголовное преследование, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

«МУПу принадлежал статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), который летом прошлого года вместе с имуществом предприятия перешел ООО «Энергетик». Наличие у него статуса ЕТО Министерство энергетики РФ и ФАС признали незаконным, однако компания до сих пор осуществляет поставки тепла жителям города и собирает оплату за ресурс», — сообщает газета «Коммерсантъ».

Самарский филиал ПАО «Т Плюс», обратившегося к самарскому прокурору Константину Букрееву, объединяет теплосетевые и генерирующие активы четырёх городов региона — Самары, Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевска. На балансе филиала семь ТЭЦ и одна ГРЭС. Известно, что Сызранская ТЭЦ является источником тепловой энергии для Южной и Юго-Западной градостроительных зон городского округа Сызрань, в которых преобладает многоэтажная жилая застройка и находятся крупные промышленные потребители, на Сызранскую ТЭЦ приходится 254,746 Гкал/час подключенной нагрузки, что составляет около 53,856% от суммарной нагрузки по всей Сызрани.

По данным компании, долги потребителей перед всеми подразделениями ПАО по итогам 2018 года составили 59 млрд рублей, и Самарская область называется в числе тех регионов, где самое сложное положение — долг в 8,1 млрд рублей. При этом существенную долю задолженности перед поставщиком имеет МУП «Жилищно-эксплуатационная служба» (МУП «ЖЭС») — около 900 млн рублей.

В Сызрани муниципальное унитарное предприятие до июня 2018 года было единой теплоснабжающей организацией города, но постановлением администрации города от 31 июля 2018 года за номером 2165 по результатам рассмотрения единственной поступившей заявки этот статус был передан ООО «Энергетик». МУП данный статус утратило. На официальном сайте администрации Сызрани в сообщении от 17 декабря 2018 года уточнялось, что «ООО «Энергетик» на сегодняшний день является единой теплоснабжающей организацией, которая обязана заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Энергетик» учреждено 17 декабря 2004 года, уставный капитал — 3 млн рублей. Директор с февраля 2019 года — Евгений Кузнецов, единственный владелец — Дмитрий Дузь, ранее он был также совладельцем ООО «Частная охранная организация «Гранит», которая ликвидирована в 2013 году. Вторым совладельцем «Гранита» числится ООО «Криста», в числе владельцев которой присутствуют Наталья и Максим Владимирович Симоновы. Примечательно, с февраля 2007 года по 2009 год директором ООО «Криста» был депутат-единоросс из губернской думы Владимир Симонов, который по настоящее время является председателем совета директоров ООО «Земский банк». К слову, именно этот банк кредитовал МУП «ЖЭС». Например, в апреле 2018 года с ним был заключён договор на предоставление кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств предприятия в 2018 году. Сумма сделки составила 10 млн рублей, а вернуть их МУП должен не позднее 22 апреля 2019 года.

На сегодняшний день МУП находится на одном из этапов банкротства. По инициативе ПАО «Т Плюс» в отношении него было введено внешнее управление.

Иск был подан в июле 2018 года, размер требований составлял 71 671 672,97 рубля, и тогда же истец потребовал наложить обеспечительные меры «в виде запрета ИФНС по Красноглинскому району г. Самары вносить в ЕГРЮЛ запись о прекращении деятельности МУП «ЖЭС» путем реорганизации в форме преобразования», «запрета МУП «ЖЭС» и АО «ЖЭС» продавать, сдавать в аренду, обременять залогом движимое и недвижимое имущество» и запрета «досрочно расторгать договоры энергоснабжения с потребителями по соглашению сторон».

В качестве обоснования требований ПАО сообщило, что 24 июля 2018 года «ИФНС по Красноглинскому району г. Самары в ЕГРЮЛ уже внесена запись №6 186 313 085 326 о прекращении деятельности юридического лица муниципального унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационная служба» городского округа Сызрань, ИНН 6 325 028 472 путем реорганизации в форме преобразования в акционерное общество «Жилищно-эксплуатационная служба». Суду оказалось недостаточно доказательств, и в обеспечительных мерах в этот раз отказали.

В начале августа была сделана ещё одна попытка наложить запрет, и к требованиям добавился пункт о запрете администрации Сызрани начинать процесс приватизации имущественного комплекса МУП «Жилищно-эксплуатационная служба», но суд снова отказал, мотивировав недоказанностью такой необходимости. В том же документе ПАО указывало, что обжалует запись о прекращении деятельности МУП. А спустя несколько дней после этого суд всё-таки наложил обеспечительные меры, но частично, запретив «ЖЭС» отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также уступать права требования.

«В настоящее время должником и его собственником предпринимаются меры, направленные на преобразование организационно-правовой формы должника из МУП в АО, что может повлечь за собой отчуждение имущества, что противоречит интересам кредиторов и целям процедуры банкротства», — отмечалось в документах суда и уточнялось, что 24 июля 2018 года ПАО обжаловал решение налоговой службы «о государственной регистрации создания юридического лица АО «ЖЭС» при реорганизации в форме преобразования» и запись была отменена.

В августе 2018 года в отношении МУП ввели наблюдение, но уже в начале ноября 2018 года перешли к внешнему управлению. В конце декабря 2018 года арбитражный управляющий предприятия Наталья Гасанова в рамках банкротного дела потребовала привлечь бывшего директора предприятия Василия Панасова к субсидиарной ответственности в размере 559 981 566,34 рубля.

В рамках дела также выяснилось, что вопрос приватизации МУП был регламентирован постановлением администрации ещё в мае 2018 года. Там же уточнялось, что «сумма дебиторской задолженности МП «ЖЭС» составляет 474 497 769,28 рубля и принадлежит ООО «Управляющая компания «Центр». Последнее как раз и фигурирует наравне с ООО «Энергетик» в жалобе ПАО «Т Плюс», направленной прокурору о том, что жители города по-прежнему получают квитанции от УК, хотя с 1 января 2019 года МУП «ЖЭС» перешло на прямые договоры с населением и самостоятельно принимает платежи за услуги отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщается на официальном сайте муниципального предприятия, там же уточняется, что «сбор платежей ООО «Энергетик» и ООО «УК «Центр» прекращен с 1 января 2019 года». Есть на сайте и предупреждение, что «в случае получения дублирующих квитанций от ООО «Энергетик» и ООО «УК «Центр» за январь и последующие месяцы, оплате подлежат только квитанции МУП «ЖЭС».

"Платежи за услуги отопления и горячее водоснабжение за январь 2019 года и последующие месяцы, произведенные по квитанциям ООО «Энергетик» и ООО «УК «Центр», в счет оплаты за отопление и горячую воду зачислены не будут и приведут к образованию долга», — добавляют на сайте МУП.

Возвращаясь к ООО «Энергетик» отметим, ФАС России в январе 2019 года выявило «нарушения порядка определения единой теплоснабжающей организации и ограничения конкуренции» администрацией Сызрани и выдало предупреждение. По нему «в течение 60 дней с момента его получения орган местного самоуправления должен исполнить его путем отмены постановления о присвоении статуса ЕТО ООО «Энергетик» и «провести заново процедуру определения единой теплоснабжающей организации». О судьбе предупреждения неизвестно.

Сейчас делом о бардаке в системе ЖКХ Сызрани должен заняться прокурор, возможно, что проверка закончится уголовными делами.