Киев, 14 марта, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Сегодня, 14 марта, украинские эксперты обсуждают сделанное накануне заявление президента Порошенко о резком росте минимальной заработной платы в стране в годы его президентства.

Тиссо Джеймс. Потерянная монетка. 1894

Напомним, что во время выступления на заседании Совета регионального развития Черниговской области Порошенко пообещал обязательно обеспечить очередное повышение минимальной заработной платы.

«В 2015 году, если даже в долларах измерять, то заработная плата тогда составляла 1370 гривен, то есть была меньше 60 долларов. В 2019 году при средневзвешенном курсе 26,6 грн за 1 доллар минимальная зарплата составляет 4173 гривны, соответственно, это 154 доллара», — сказал он.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что средняя зарплата на Украине в 2019 году может достигнуть показателя в 12 тысяч гривен (на конец 2018 года средняя зарплата составила 10,5 тыс. гривен).

Эксперты же отмечают — дело не в размере зарплат, а в принципах работы экономики. Пока Украина полностью не откажется от сырьевой модели экономики, жители страны объективно не могут быть богатыми.

«Наименьшая в ЕС минимальная зарплата в Болгарии — 280 евро. Восточноевропейские страны — Словакия, Венгрия, Польша, Литва Латвия, Эстония — имеют минимальную зарплату 400−500 евро. В Германии, Франции, Италии — 1500−1700 евро… Минимальная зарплата 132 евро для Украины — вообще неактуально», — заявил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, такая разница в доходах является ярким показателем и объяснением того, почему Украина имеет 9 млн трудовых мигрантов, из которых минимум 7 млн в Евросоюзе.

«Разница в оплате труда настолько существенна, что даже огромное желание увеличить минимальную зарплату в Украине на 10−15% ничего принципиально не даст», — подчеркнул он.

Если вы — сырьевой придаток других стран, вы не можете быть богатыми и объективно платите маленькую зарплату. Очень простая логика — в сырье очень маленький уровень добавочной стоимости, которая и определяет зарплату. Если вы экспортируете в другие страны полуфабрикаты, сырье, зерно, а оттуда завозите готовую продукцию с высокой добавочной стоимостью, вы оставляете все богатство в странах, где эта продукция производится», — объяснил Пендзин.

Резюмируя, специалист подчеркнул, что власти Украины должны провести структурные экономические реформы, в частности, изменение парадигмы с сырьевой на производство конечного продукта.

Сегодня же, 14 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе визита в Харьков заявил, что считает недостаточным нынешний рост экономики на уровне 3%.

«Наша цель — расти на 5% и выше, но для этого нужны инвестиции», — сказал Гройсман.