«Украинцы сейчас в принципе не могут быть богатыми»
Киев, 14 марта, 2019, 14:22 — ИА Регнум. Сегодня, 14 марта, украинские эксперты обсуждают сделанное накануне заявление президента Порошенко о резком росте минимальной заработной платы в стране в годы его президентства.
Напомним, что во время выступления на заседании Совета регионального развития Черниговской области Порошенко пообещал обязательно обеспечить очередное повышение минимальной заработной платы.
«В 2015 году, если даже в долларах измерять, то заработная плата тогда составляла 1370 гривен, то есть была меньше 60 долларов. В 2019 году при средневзвешенном курсе 26,6 грн за 1 доллар минимальная зарплата составляет 4173 гривны, соответственно, это 154 доллара», — сказал он.
Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что средняя зарплата на Украине в 2019 году может достигнуть показателя в 12 тысяч гривен (на конец 2018 года средняя зарплата составила 10,5 тыс. гривен).
Эксперты же отмечают — дело не в размере зарплат, а в принципах работы экономики. Пока Украина полностью не откажется от сырьевой модели экономики, жители страны объективно не могут быть богатыми.
«Наименьшая в ЕС минимальная зарплата в Болгарии — 280 евро. Восточноевропейские страны — Словакия, Венгрия, Польша, Литва Латвия, Эстония — имеют минимальную зарплату 400−500 евро. В Германии, Франции, Италии — 1500−1700 евро… Минимальная зарплата 132 евро для Украины — вообще неактуально», — заявил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
По его словам, такая разница в доходах является ярким показателем и объяснением того, почему Украина имеет 9 млн трудовых мигрантов, из которых минимум 7 млн в Евросоюзе.
«Разница в оплате труда настолько существенна, что даже огромное желание увеличить минимальную зарплату в Украине на 10−15% ничего принципиально не даст», — подчеркнул он.
Если вы — сырьевой придаток других стран, вы не можете быть богатыми и объективно платите маленькую зарплату. Очень простая логика — в сырье очень маленький уровень добавочной стоимости, которая и определяет зарплату. Если вы экспортируете в другие страны полуфабрикаты, сырье, зерно, а оттуда завозите готовую продукцию с высокой добавочной стоимостью, вы оставляете все богатство в странах, где эта продукция производится», — объяснил Пендзин.
Резюмируя, специалист подчеркнул, что власти Украины должны провести структурные экономические реформы, в частности, изменение парадигмы с сырьевой на производство конечного продукта.
Сегодня же, 14 марта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе визита в Харьков заявил, что считает недостаточным нынешний рост экономики на уровне 3%.
«Наша цель — расти на 5% и выше, но для этого нужны инвестиции», — сказал Гройсман.