Ташкент, 14 марта, 2019, 14:29 — ИА Регнум. В преддверии торжественного открытия в Ташкенте ледового комплекса «Хумо Арена» в Ахангаранском районе Ташкентской области прошел красочный праздник, посвященный Наврузу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Абу-Али Ниязматов Праздник, посвященный Наврузу

Гости стали свидетелями и участниками народных гуляний, во время которых понаблюдали за состязаниями полванов (силачей), присоединиться к традиционному весеннему священнодействию — приготовлению сумаляка. Увидели, как готовится узбекские плов, самса, шурпа, халим и другие блюда.

Праздник также украсили выступления маскаробозов (канатоходцев), которые балансировали на тонкой грани между небом и землей.

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Наврузу позволит представителям разных стран больше узнать о традициях узбекской земли, уходящих корнями вглубь веков.

Безусловно, впечатление и дух Навруза гостям создадут богатые национальные блюда праздничного дастархана (накрытого стола), изобилие которого также символизирует наполненность и благополучие всего предстоящего года.

Еще одним украшением праздника стала выставка традиционных ремесел. Участники смогли полюбоваться изделиями чеканщиков, керамистов, мастеров по художественной выделке кожи.

Добавили красок живописные сюзане (расшитые коврики), золотошвейные и другие изделия ремесленников, которыми так богата земля Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 15 марта в Ташкенте состоится торжественная церемония открытия ледового комплекса «HumoArena», в мероприятии примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Комплекс представляет собой современное здание из стекла и металла в стиле хай-тек, в строительстве комплекса широко использованы «умные» и зеленые энергоэффективные технологии.

По задумке авторов проекта, дизайн комплекса напоминает узбекский символ любви, счастья и свободы — птицу Хумо, прогулочные тротуары на территории комплекса построены в виде крыла птицы.

Комплекс расположен на территории 9 гектаров и состоит из многофункциональной ледовой арены на 12,5 тысяч мест, малой тренировочной арены (200 мест), спортивного музея, тренажерных залов, фитнес-центра, ресторана, спортивного магазина.

Размеры катков основной и малой арены — олимпийского стандарта (60×30 м), также имеется возможность трансформации под стандарты КХЛ и НХЛ (60×28 и 60×26).

Главная арена вмещает 12 500 человек и будет использована для хоккейных матчей. Зал имеет возможность изменять расстановку кресел в зависимости от проводимого спортивного мероприятия. На основной арене также предусмотрено проведения матчей по баскетболу, волейболу, боксу, тхэквандо, шорт-треку, керлингу и других.

Малая арена вместимостью 200 мест будет служить тренировочной хоккейной ареной, здесь также будет предусмотрено массовое катание для всех желающих.

На территории комплекса кроме спортивного музея, тренажерных и фитнес залов, будут функционировать крытая детская площадка, пункты общественного питания, магазин спортивного инвентаря и другие объекты.

На его базе будут сформированы также спортивные команды и организованы предприятия по выпуску спортивный одежды и инвентаря.

Во время церемонии пройдет шоу, оформленное световыми, лазерными и звуковыми дизайнерскими подходами, вертикальным и горизонтальным проецированием, уникальными декорациями, 3D анимацией, выступлениями артистов, танцевальных групп, акробатов и воздушных гимнастов, фигуристов, хоккеистов и представителей других видов спорта. Все действие на главной сцене и ледовой площадке будет представлять собой симбиоз искусства и спорта.

По заявлению организаторов шоу, в нем примут участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Диман Билан, ледовый балет Татьяны Навки, российские хоккеисты, среди которых Павел Буре и ряд других знаменитостей.