Москва, 14 марта, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Кремль сформировал структуры, которые призваны обеспечить переселение в Россию большего числа людей из сопредельных государств. В ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5−10 млн человек. Это правильное решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«В декабре 2018 года министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рост экономики в России значительно ограничен демографическими проблемами. По его словам, статистика показывает, что демографическая ситуация стала ключевой проблемой, и на экономике негативно отражаются тенденции, сформировавшиеся в 90-е годы», — пояснил эксперт.

Демографические проблемы России, действительно, очень серьезные, и очень хорошо, что власть обратила на это внимание. Правда, не очень понятно, почему из стран доноров выпали Киргизия и Белоруссия. Для того чтобы Российская Федерация была привлекательной для новых граждан, уровень жизни в России должен быть значительно выше, чем у соседей.

«И здесь важнейший момент — это курсовая политика Банка России. Давно пора отказаться от политики волатильного и умеренно слабого рубля. России нужен сильный рубль. Российская Федерация будет привлекательна для граждан из стран СНГ тогда и только тогда, когда заработки российских граждан будут значительно больше, чем у соседей», — подчеркнул Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, Кремль планирует увеличить количество жителей России за счёт мигрантов из Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Украины. Всего планируется привлечь порядка 5−10 млн человек.

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