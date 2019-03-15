Москва, 15 марта, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Затеи Сбербанка с оптимизацией и цифровизацией собственной деятельности обернулись миллиардными потерями. Как банк, являющийся одним из ключевых финансовых инструментов России, изыскивает способы «отвязаться» от ответственности перед страной, рассказывает автор ИА REGNUM Алина Попова.

Сбербанк

Люди стали общаться в социальных сетях, и это очень опасно — ведь теперь стратегию развития банковских услуг необходимо привязывать к ментальности населения той или иной страны. Ошибешься — и общественное мнение может закрыть твой банк за несколько недель. Такие тезисы содержались в выступлении Найры Вудс — декана школы управления им. Блаватника в Оксфордском университете. Мир повернулся к банковской деятельности не самой приятной из своих граней. Люди во всём мире всё больше считают именно банкиров ответственными за многочисленные экономические неурядицы, так и не отпускающие человечество последний десяток лет; но, похоже, то, что беспокоит западных банкиров, российским — как с гуся вода.

Введение в структуру Сбербанка лаборатории нейронаук и поведения человека под руководством президента Высшей школы методологии Андрея Курпатова призвано скорее не повысить доверие населения к Сбербанку, а разделить ответственность и доходы: ответственность — государству, доходы — банку. Не случайно Герман Греф заявил о концепции ребрендинга наименования Сбербанк просто на «Сбер»: Сбербанку до сих пор припоминают деньги Советского Союза. Не собирается ли «Сбер» «сбежать» в такую виртуальную область, где существуют только доходы и нет никакой ответственности? И как действия нынешнего Сбербанка заставляют предположить именно это?