Калуга, 14 марта, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В Калуге 14 марта открылся первый международный форум «Умный город. Инструкция по применению». На форуме встретились ведущие российские и международные эксперты в сфере цифровизации, представители федеральных и региональных органов власти, IT-разработчики и мэры пилотных городов проекта «Умный город».

Arrko.ru Подписание соглашения

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия, программа форума включает в себя двухдневную конгрессную часть и выставку умных решений. Темы сессий: «Цифровая трансформация городов. Российские и мировые кейсы», «Практическая реализация проекта: первые шаги», «ГЧП. Синергия государства и бизнеса», «Концепция «Умных городов»: системы оценки эффективности», «Умный город» в мировой повестке», «Технологии «умного города». Успешные решения бизнеса», «Центр Компетенций «Умный город». Сопровождение и пилоты проекта».

Участники форума обсуждают актуальные вопросы цифровой трансформации городов, взаимодействия государства и бизнеса в рамках реализации проекта «Умный город», рассмотрят успешные мировые практики в данной сфере.

На форуме состоялось подписание двух соглашений о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Калуга» и «Город Обнинск» в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Подписи под документами поставили: заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, руководитель проекта «Умный город» Андрей Чибис, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, городской голова города Калуга Дмитрий Разумовский, глава администрации города Обнинск Владислав Шапша.

Напомним, на территории Калужской области с 2019 года осуществляется проект «Цифровой мост». Его участники — Калуга и Обнинск. В Калуге реализацию проекта начали с дорог, внедрив цифровой мониторинг содержания и уборки улиц, а также запустив площадку для общественного обсуждения «Активный калужанин». В Обнинске сделали ставку технологий «Умного города» в жилых домах, оборудуя их приборами учёта с телеметрией.