Вильнюс, 15 марта, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Громкие скандалы, связанные с гигантским масштабом «отмывания денег», накрыли прибалтийские банки подобно цунами. Какие меры пытаются предпринять в Литве, Латвии и Эстонии, чтобы остановит «распоясавшуюся финансовую прачечную» рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Marco Verch Отмывание денег

Датский Danske bank, шведский Swedbank и другие банки Прибалтики пропустили через себя десятки миллиардов «серых» долларов. Такие открытия принес наступивший 2019 год, и в свете открывшихся финансовых преступлений совсем другими красками заиграло «финансовое благополучие» Прибалтики.

В качестве мер борьбы с нечестными вкладами банки в прибалтийских странах взялись выведывать всю подноготную у массового клиента, грозя в случае отказа от ответов на самые приватные вопросы закрытием счетов. Хотя всем и каждому уже ясно, что не простые «люди с улицы» организовали этот водопад денег неизвестного происхождения. А как насчет реноме государств, которые допустили на своей территории аферы такого невиданного доселе масштаба?

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