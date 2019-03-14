Токио, 15 марта, 2019, 00:42 — ИА Регнум. «Договоренность по передаче Курил в июне 2019 года» осталась всего лишь декларацией, которой не суждено сбыться, и всё больше политиков и экспертов в Японии приходят к пониманию, что переговоры с Россией о т.н. «северных территориях» требуют смены тактики. Как же видит новую тактику на переговорах с Россией японский премьер Синдзо Абэ и его единомышленники в Японии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязании на Курилы

Цитируемые японскими СМИ «высокопоставленные источники» в токийских политических кругах успокаивают общественное мнение тем, что «переговоры тянулись долгие годы, и их невозможно завершить за несколько месяцев». Сам Абэ также начал готовить себе пути к отступлению, что следует из его выступления в японском парламенте. Абэ заявил, что следует подготовить возможность передачи переговоров с Россией следующей администрации, на случай, если переговоры затянутся. А что же с «новой стратегией»?

В прямых высказываниях японских политиков и экспертов новая стратегия не получила еще развернутого описания, но из стремления японской стороны как можно дальше уйти от гласности в переговорах с Россией, основной стратегической идеей должна стать если не секретность, то «тишина» и отсутствие обсуждения за пределами узкого круга переговаривающихся. Интересно, что в самой Японии позицию премьера Абэ по переговорам с Россией уже критиковали сами же японские эксперты. Какие же предложения поступали со стороны различных политических сил в Японии?

Читайте статью Японцы хотели бы «решать» вопрос о русских Курилах в тиши и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти о Курилах».