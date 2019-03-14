Сеул, 14 марта, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Стоимость квартир в Южной Корее за один год увеличилась на 14%, что является самым высоким показателем за 12 лет. Об этом сообщает телеканал YTN со ссылкой на сообщение министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

(сс) Minyoung Choi Жильё в Сеуле

По данным ведомства, в 2019 году общий показатель по стране вырос на 5,32% по сравнению с прошлым годом, однако в городе Сеуле данный показатель равен 14,17%, в Кванджу — 9,77%, в Тэгу — 6,57%.

С другой стороны, стоимость квартир в 10 городах и провинциях страны, в том числе в г. Ульсан (10,5%), провинции Кёнсан-Намдо (9,67%), провинции Чхунчхон-Пукто (8,11%), напротив, были значительно ниже, чем в прошлом году.

Согласно информационному источнику, самая дорогая недвижимость в столице Южной Кореи располагается в районе Сечо-гу. Квартира площадью 274 кв. метров обойдется жителям страны в 6,68 млрд вон (~$5,89 млн).

А квартира в районе Йонсан-гу, второму дорогому району столицы, квартира площадью в 245 кв. метров обойдется в 5,56 млрд вон (~$4,9 млн).