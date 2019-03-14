Калуга, 14 марта, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В Калуге в ходе работ на строительной площадке, расположенной на Тульском шоссе, погиб 37-летний рабочий. Как сообщил 14 марта корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Евгений Починский, потерпевший производил работы по укладке песка на дно траншеи, предназначенной для прокладке канализационной системы.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

Одна из стен траншеи, не оборудованная укреплениями, от тяжести собственного веса обрушилась на работника. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Ещё один работник был травмирован.

«В настоящее время следственными органами изъята документация, отражающая ведение должностными лицами надзорной деятельности по охране труда, выясняются все обстоятельства происшествия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям самого работника, лиц, отвечающих за соблюдение правил охраны труда, и руководства организации», — сказал Евгений Починский.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 несчастных случаев с тяжелым исходом и восемь несчастных случаев, в результате которых погибли люди, произошло в 2018 году в Калужской области. Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями произошло на обрабатывающих производствах — 64,5%.