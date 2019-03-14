Санкт-Петербург, 14 марта, 2019, 13:48 — ИА Регнум. На три вакантные должности советников губернатора Санкт-Петербурга подано 925 резюме. Начался первый этап оценки кандидатов, к которому будут допущены претенденты, соответствующие квалификационным требованиям. Об этом сообщили 14 марта в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Напомним, конкурс объявлен на три вакансии: две должности советников губернатора по молодежной политике и одна должность советника губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления. Должностной оклад по всем трем вакансиям составляет 54 тыс. рублей в месяц. От претендентов требуется наличие соответствующего высшего образования и опыт работы.

Как стало известно, 570 человек претендуют на должности советников по молодежной политике и 355 — на советника по местному самоуправлению. Некоторая часть соискателей подала заявку на обе должности.

Допущенные к участию в конкурсе кандидаты пройдут тестирование на знание русского языка, информационных технологий, законодательства, а также будущих сфер деятельности: молодежной политики или местного самоуправления.

«Планируется, что на следующей неделе завершится первый этап отбора. В связи с большим числом заявок сроки могут быть скорректированы. Те, кто покажет лучшие результаты на этом этапе, получат приглашение на защиту реферата», — рассказали в администрации губернатора.

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Как сообщало ИА REGNUM, прошедшим тесты будет предложено подготовить реферат (проект) по теме профессиональной деятельности и публично его защитить. В конце конкурса финалистов ждет собеседование с будущим руководителем после интервью со специалистом по оценке персонала.

Открытый конкурс проводится по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он поставил задачу, чтобы не менее 35% управленцев в системе власти составляли люди в возрасте до 35 лет.