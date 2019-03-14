США выдвигают условия Ирану, Порошенко посетит Донбасс: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Вашингтон ждёт от Тегерана верности «ядерной сделке»;
- Пётр Порошенко отправился в Донбасс;
- Госдума приняла президентский закон о наказании главарей ОПГ;
- Депутат из Северной Осетии избил учителя и сложил полномочия;
- Крымский мост практически излечил Азовское море.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1265.