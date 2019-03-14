Ярославль, 14 марта, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Только 18% учеников начальной школы Ярославской области, ранее питавшихся за 50% стоимости, смогли доказать свое право на льготу. Такие данные по состоянию на 11 марта привела заместитель директора департамента образования региона Светлана Астафьева.

Yarregion.ru Школьная столовая

Пресс-конференция по вопросам школьного питания состоялась в Ярославле 14 марта. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 марта получать завтраки за полцены могут только дети из малоимущих семей. Депутаты областной думы, принимая изменения в Социальный кодекс, уверяли, что право на скидку потеряют только самые богатые семьи. Но фактически соцподдержки лишились 82% семей.

Чиновники частично обвинили в этом журналистов, которые якобы распространили недостоверную информацию о документах, которые нужно собирать для подтверждения льгот.

«Родители задают до сих пор вопросы, потому что в СМИ увидели недостоверную информацию… Мы пытались узнать у родителей, почему они не приносят документы, хотя по информации классных руководителей они должны относиться к категории нуждающихся. Родители сказали, что сейчас мы не помчимся за справками, мы с первого сентября будем ребенка питать», — сказала заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева.

По словам Астафьевой, родители столкнулись с сложностями при подтверждении нуждаемости из-за многообразия жизненных ситуаций. Проверкой документов занимается администрация школ, отвлекаясь от учебного процесса.

«Мы не соцзащита, мы департамент образования, для нас эта история вообще нетипична. Мы сейчас во все в это погружены, одновременно с мониторингами, ЕГЭ и всем прочим, чтобы максимально быстро разрешить все ситуации. В день по 30−40 звонков на горячую линию, а уж сколько пишут на сайте…», — сказала Светлана Астафьева.

Многие родители после отмены льгот отказались от организованного питания детей в школе, рассказал директор ООО «Комбинат социального питания» Владимир Руденко. Точное число «отказников» он назвать затруднился, сказав, что их число постоянно меняется. Выводы можно будет сделать позднее.

Предприятие лишилось части доходов в связи с уменьшением гарантированного социального заказа, но планирует принять участие в аукционах на организацию питания школьников в текущем году.