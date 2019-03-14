Москва, 14 марта, 2019, 14:18 — ИА Регнум. В Госдуме призвали не боятся использовать «умные» дефибрилляторы, которые после принятия закона будут размещены в общественных местах и на транспорте, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

(сс) Leandro Neumann Ciuffo Дефибриллятор на улице в Монако

«Действующее законодательство разрешает использовать дефибриллятор лишь определённым категориям медработников. Такая предосторожность в настоящее время стала излишней, так как уже появились модели «умных дефибрилляторов», которые в принципе не способны принести вреда человеку», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Любой человек может оказывать в случае необходимости первую помощь с использованием автоматических наружных дефибрилляторов, уверен он.

«Современный дефибриллятор разработан с учетом того, чтобы его могли использовать люди без медицинского образования. Необходимо, чтобы дефибрилляторы были доступны в общественных пространствах, торговых центрах, на транспорте, в школах, вузах, спортивных комплексах, театрах, кинотеатрах, аэропортах и на вокзалах», — уверен депутат Госдумы.

Гаджет поможет сохранить жизни людей.

«Мне самому приходилось не раз оказывать первую помощь пассажирам во время авиаперелета и в поездах, так что и на личном опыте знаю, что такой аппарат необходимо иметь на транспорте. Я сам возглавляю экспертный совет, который занимается вопросами медицинской помощи в транспорте. Могу точно сказать, что дефибриллятор может спасти жизнь человека в 9 из 10 случаев», — сказал он.