Москва, 14 марта, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Жители России стали больше тратить, и они не виноваты в росте среднего чека посещения продовольственного магазина. Потреблять еще меньше, чем сейчас, в количественном выражении, гражданам уже очень сложно и может быть даже несовместимо с полным воспроизведением затрачиваемых на работе сил, а цены на реальную продуктовую корзину устойчиво растут, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

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«Не помогает даже последний писк потребительской «моды» в России, «найди товар с самой большой скидкой», вот и приходится гражданам наращивать средний чек похода в магазин. С такими темпами большинство населения страны в ближайшие годы ждёт ухудшение финансового положения», — полагает эксперт.

И это абсолютно логично — темпы роста экономики России низкие, инфляция ускоряется, реальные доходы продолжают сокращаться. И ладно бы российские власти в ближайшие годы ожидали резкого экономического ускорения, но нет, даже они настроены на низкие значения, а основными факторами даже такого скромного роста называется вовсе не потребительский сектор.

«Поэтому говорить об улучшениях в потребительских настроениях жителей России в текущей ситуации представляется как минимум преждевременным, а рисовать оптимистичную картину ближайшего будущего вообще неправильно, потому что будет провоцировать граждан еще больше увеличивать и без того высокую кредитную нагрузку», — считает Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале повседневные расходы граждан России, в отличие от привычного снижения, напротив, пошли в рост и увеличились на 1,9% по сравнению с первым месяцем 2019 года.

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