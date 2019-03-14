Москва, 14 марта, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Намерение привлекать в Россию граждан соседних стран свидетельствует о некотором цивилизационном отступлении, но обреченности в этой установке нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 марта, комментируя сообщения о подготовке условий для переселения в РФ до 10 миллионов человек из сопредельных государств.

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Ранее «Коммерсантъ» сообщил о завершении формирования «институциональной инфраструктуры», призванной обеспечить переселение в Россию до 10 миллионов граждан из соседних стран. В первую очередь речь идет об Украине, Казахстане, Узбекистане и Молдавии.

«Линия на привлечение в Россию переселенцев из соседних государств и увеличение за их счёт числа граждан нашей страны — это, конечно, цивилизационное отступление (здесь надо называть вещи своими именами). Всю свою историю наш народ и его государства — от Великого княжества Московского до СССР — расширялись, осваивали Евразию. Теперь мы отходим к условному центру. Это нехорошо, но в этом нет обреченности на замкнутость, это не приговор.

У России пока мало что есть нового, что привлекало бы соседние народы. Во всяком случае, они не готовы брать наше и осваивать его у себя дома. Поэтому и к русским у себя они относятся без должного уважения, часто притесняют их. Сами же они едут к нам не всегда только за рублём; нередко — и за нашим образом жизни, за нашими ценностями. Если этих ценностей будет больше, если они будут сильнее того, что нашим соседям предлагают другие, — и с Запада, и с Востока и Юга — то обратный культурно-исторический вектор опять возникнет.

Пока же русскому народу, другим народам России надо восстановиться и сосредоточиться: слишком тяжело им дались 1990-е годы. Лучше было бы сделать это за счёт новых местных жителей, за счёт увеличения рождаемости, особенно в российской провинции, но это не получается. Между тем новые граждане в основном, видимо, осядут в городах. Как бы то ни было, предстоит большая работа по превращению переселенцев в действительно органичную часть и их родного народа, проживающего в России, и всей российской нации.

А наши соседи пусть почувствуют, что чем меньше на их землях остаётся русских, тем им хуже. Сейчас они, конечно, скажут, что им будет только лучше, но время всё поставит на свои места. Жаль только, что запаздываем мы с этой установкой лет примерно на двадцать», — отметил Михаил Демурин.