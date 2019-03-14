Москва, 14 марта, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Ряд российских интернет-компаний был атакован злоумышленниками, использовавшими для DNS-атаки (в ходе акции производится подмена записи в системе доменных имен) уязвимость в системе блокировки сайтов Роскомнадзора. Об этом 14 марта сообщил «РБК».

Colin Хакер

В пресс-службе «Яндекса» журналистам сообщили, что жертвой такой атаки может стать любой интернет-ресурс. Хакеры, владеющие доменом, попавшим в реестр Роскомнадзора, могут путем проведения манипуляций с IP-адресами произвести блокировку любого портала. Отмечается, что «Яндекс» боролся с этой атакой на протяжении нескольких дней. Для пользователей это выразилось в резком снижении скорости доступа к различным сервисам компании.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в работе социальной сети Facebook, и принадлежащих ей Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Эксперты отметили, что он является самым масштабным в истории компании.