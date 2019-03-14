Киев, 14 марта, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Верховная рада Украины сегодня, 14 марта, продолжает рассматривать поправки к новому закону о языках, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Депутаты уже рассмотрели около 300 из более чем 2 тыс. поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта. Этому были полностью посвящены предыдущие два рабочих дня парламента.

Между тем украинские СМИ обращают внимание, что в сессионном зале в начале заседания присутствовали всего около 150 народных депутатов, вместе с тем, по официальной информации на табло, в зале зарегистрировались 345 парламентариев.

Напомним, что ранее было обнародовано заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, которая призвала Верховную раду перенести принятие закона о функционировании украинского языка на поствыборный период, поскольку обсуждение таких вопросов во время избирательной кампании «не способствует принятию сбалансированных решений».

В ответ вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко заявил, что это заявление комиссара Совета Европы по правам человека относительно законопроекта о языке нельзя воспринимать как официальную позицию организации. Представитель правительства Украины сослался на то, что официального текста обращения Миятович «нигде нет».

Народный депутат от «Самопомощи» Руслан Сидорович в комментарии телеканалу NEWSONE признал, что, действительно, такие вещи лучше рассматривать не в предвыборный период.

«Но, вместе с тем, когда он (законопроект) уже готов, а президентская избирательная кампания по факту перетекает в парламентскую, то переносить это на потом-потом, обозначает — никогда», — отметил депутат.

Напомним, что ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что ему трудно предсказать, как долго в итоге будут рассматриваться поправки к языковому закону.

«Но я уверен, мы должны идти по процедуре, предусмотренной законом, поскольку предыдущий законопроект… был отменен из-за того, что была нарушена процедура», — сказал Парубий.

В первом чтении закон о «тотальной украинизации» был принят Верховной радой осенью 2018 года.