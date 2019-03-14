Москва, 14 марта, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Опубликованные результаты оценки стоимости запасов природных ресурсов России, проведенные Минприроды РФ, как и сам факт проведения оценки государственным ведомством, является прорывом, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Добыча нефти

«В СССР данные даже по объему запасов природных ресурсов в натуральном выражении, как в Советском Союзе в целом, так и в отдельных республиках, были засекречены, и гриф секретности с запасов природных ресурсов РФ не был снят даже в постсоветское время. Данные об объеме и стоимости запасов нефти, природного газа и других полезных ископаемых в России в целом, аналитикам приходилось получать в прямом смысле окольным путем», — напомнила эксперт.

Так, оценки физических объемов и стоимости запасов нефти и газа в нашей стране, даже российским экспертам приходилось получать, например, из обзоров, публикуемых МЭА, корпорацией BP, а также из данных по объемам и стоимости запасов углеводородов, публикуемых международными аудиторами российских нефтегазовых корпораций.

«Теперь у России есть собственная оценка запасов углеводородов, проведенная на государственном уровне, которая может стать одним из ориентиров для международных институтов, выпускающих обзоры по запасам углеводородов в мире и в отдельных странах. Минприроды оценило объем запасов нефти и газа в России в 50,9 трлн руб., в том числе объемы запасов нефти в 39,6 трлн, а природного газа в 11,3 трлн руб. Натуральные объемы запасов нефти были оценены в 9,04 млрд т (что равняется примерно 66 млрд баррелей), а природного газа — в 14,47 трлн кубометров», — привела цифры Мильчакова.

Запасы природного газа в России выглядят несколько недооцененными, так как при пересчете в баррели нефтяного эквивалента их объем составляет, по нашим подсчетам, 85,15 млрд бнэ (баррель в нефтяном эквиваленте), и, таким образом, физические объемы запасов газа в России оказываются значительно больше, почти на 30%, чем совокупные объемы запасов российской нефти, а их стоимость в 3,5 раза меньше, чем стоимость запасов нефти.

Кроме того, ранее международная аудиторская компания DeGolyer & McNaughton оценивала совокупные запасы природного газа только у одного Газпрома, аудит запасов которого она проводила, более чем в 18 трлн кубометров, и это без учета запасов природного газа на месторождениях, лицензии на которые принадлежат его дочерней компании «Газпром нефть». А ведь есть еще «НОВАТЭК», «Роснефть», «ЛУКойл» и другие независимые от Газпрома производители газа.

«Однако, скорее всего, Минприроды РФ проводило оценку запасов только по тем месторождениям, на которые выдана лицензия, поэтому в оценке учтено было не всё. В любом случае публикация такой оценки — положительная новость не только для российской нефтегазовой отрасли, но и для мировой», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минприроды РФ опубликовало данные о запасах полезных ископаемых в стране. Так, нефтяные запасы оценены почти в 40 трлн рублей, газовые — в 11 трлн рублей.

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