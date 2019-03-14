Якутск, 14 марта, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Российское руководство не занимается системно вопросом трудоустройства жителей страны, мигранты отбирают работу у местного населения, а добывающая промышленность требует меньше рабочих рук, чем перерабатывающая. Такие причины зашкаливающего уровня безработицы среди молодёжи в Якутии назвал политолог республики Андрей Данилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

Проблемы трудоустройства он также объясняет не только экономическими причинами, но и сбоями в системе образования в стране в целом и в Якутии в частности.

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«На сегодняшний день в регионе действительно нет работы, особенно на селе, — констатировал эксперт. — Надо заниматься созданием рабочих мест, но не путём развития добывающей промышленности на севере. Чтобы каким-то образом исправить эту ситуацию, нужно кардинально заняться вопросом обеспечения прежде всего и республики в целом какими-нибудь производствами, причём именно крупными. Это должна быть, например, сборка автомобилей УАЗ, но не в коем случае не добывающее производство. У нас всё на это списывают — вот мы добываем нефть, уголь, газ. Извините меня, это всё равно, что алкоголик или наркоман, который тащит из дома все свои ресурсы, продаёт и на вырученные деньги покупает что-то. Мы просто-напросто вывозим то, что у нас есть, и живём на этом. Мы не производим ничего полезного. Даже в этом пресловутом сельском хозяйстве, в которое вкладывают деньги, люди организовывают кооперативы, и на полученные кредиты закупают иномарки или столы в кабинет директора, которые по размеру больше, чем у некоторых чиновников высокого ранга».

Андрей Данилов считает, что у республики на самом деле много возможностей, «но кому-то это будет невыгодно, кто-то перестанет зарабатывать огромные деньги на одном только вывозе сырья».

«Для чего мы пытаемся развивать Дальний Восток? — задаётся вопросом политолог. — Для того, чтобы удобнее было вывозить наши ресурсы? Зачем это нужно? Разве мы не можем произвести банальные детали для автотранспорта? Почему в Таиланде или Вьетнаме могут собирать иномарки, а у нас не могут? Я думаю, что и у нас могут. У нас талантливые и неленивые люди, они умудряются выжить и без работы или на зарплату в 15−20 тыс. рублей — в регионе, где литр бензина уже стоит далеко за 55 рублей».

По мнению эксперта, государство абсолютно не занимается вопросом трудоустройства системно. Забота об этом вопросе проявляется разве что в ярмарках вакансий, которые, считает Андрей Данилов, являются фактически просто показушным и никому не нужным мероприятием.

«Кто ходит на эти ярмарки вакансий? Два-три чиновника и подневольные школьники и студенты, которых согнали туда, — мол, определяйтесь с будущей профессией. Тем временем, к примеру, на постройку федеральной трассы мы приглашаем специалистов из других регионов, тендеры у нас выигрывают компании из других субъектов РФ. Да, к тому, как они работают, претензий нет, но у нас, извините, такое количество безработных, что могли бы делать это сами», — подчеркнул Андрей Данилов.

То, что жители Якутии неохотно устраиваются на работу, за которую хватаются мигранты, эксперт объясняет слишком низкой оплатой труда. Политолог считает необходимым усиление контроля за легальной и нелегальной миграцией и повышение зарплат.

«И то, что мы сейчас пытаемся прыгнуть на IT-технологии, на какие-то техно‑ и инженер-парки — это странно. Давайте для начала научимся на токарном станке, например, работать, на деревообрабатывающем станке. Почему мы не можем уже готовую древесину вывозить? Силами того же ЛОРП, который везут грузы в рамках северного завоза, а обратно мог бы везти обработанную древесину», — рассуждает Андрей Данилов.

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Он констатировал, что работающей молодёжи становится всё меньше, и очень много молодых людей работают неофициально «Во-первых, так зарабатывается гораздо больше, во-вторых, меньше обманов, меньше абсолютно неэффективного сидения с 9:00 до 18:00».

«Многие у нас просто не работают, а высиживают время. У нас не смотрят на эффективность, всё по-старинке: чем дольше, тем лучше», — также отмечает эксперт.

С другой стороны, Андрей Данилов называет важным фактором роста безработицы качество образования, которое, по его мнению, в Якутии оставляет желать лучшего. Политолог отмечает, что в Северо-Восточный Федеральный университет (СВФУ) в основном поступают якутяне из деревень.

«Более-менее талантливые поступают в центральные вузы или заграницу и остаются там, потому что там интереснее жить и работать, и они действительно там востребованы. А остальные вузы, чьи филиалы находятся в Якутии, — это по факту шарашкины конторы: плати деньги — получишь диплом. Государство просто направило свою политику на то, чтобы обеспечить страну руками, которые будут просто добывать — нефть, газ и так далее. Но надо это как-то корректировать», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия возглавила список регионов с самым высоким процентом молодых людей, которые, получив дипломы, не смогли найти работу. В республике этот показатель самый высокий в стране и составляет 73,8%.