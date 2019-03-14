Киев, 14 марта, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко намерен отправиться на линию разграничения в Донбассе. Об этом глава государства заявил сегодня, 14 марта, выступая на мероприятии ко Дню добровольца в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

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Порошенко сообщил, что «сейчас отбывает на фронт», чтобы посетить одно из добровольческих подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз украинский лидер встречался с военными на подконтрольной Киеву территории в Донбассе в декабре 2018 года. Как заявил тогда сам Порошенко, он прибыл в Донецкую область, чтобы «выразить благодарность воинам». По словам президента, он лишний раз убедился, что украинские воины в любой момент готовы «дать ответ на провокационные действия».

Добавим, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе оцениваются как «космические» для современных войн. Так, по оценкам, после заключения «Минска-2» ВСУ потеряли более тысячи убитыми, не считая «погибших в результате ранений, инсультов и самоубийств».