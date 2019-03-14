Барнаул, 14 марта, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Мусорная реформа перезрела — об этом сказал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие об инициированной генпрокурором Юрием Чайкой проверке информации о незаконном взимании с российских граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов.

Government-nnov.ru Мусоровозы

«Первая особенность «мусорной реформы» в том, она перезрела. Второе — необходимо было провести исследования и аналитику, выбрать один-два региона для отработки модели. Но в условиях коррумпированной вертикали некие предприимчивые люди вдруг ощутили громадные денежные потоки и пролоббировали срочное принятие закона, причем только Москве, Питеру и Крыму удалось отвертеться от этой авантюры. А вся остальные регионы были погружены в эти реформы. И каждый регион стал выкручиваться по своему.

Но инициаторы почувствовали, что будут громадные вливания в строительство мусоросжигающих заводов, мусоросортировочных заводов. Поэтому реально пока пришлось начинать делать «мусорную реформу» методом проб и ошибок. В народе подобный стиль управления называется «метод тыка». Рано или поздно все организуется, а мусорная проблема останется».

Напомним, информацию о незаконном взимании с российских граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов поручил проверить региональным прокурорам глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка. На этот шаг ведомство решилось после многочисленных сообщений в интернете о поборах за ТКО

Говоря об образовавшейся существенной разнице в тарифах на вывоз мусора в регионах (более чем в 26 раз), Константин Емешин отмечал ранее, что при реализации нового дела, каким является «мусорная реформа», «метода тыка» (проб и ошибок) не избежать.

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