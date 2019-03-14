Афины , 14 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Красивая и теплая страна, в которой, приезжая на отдых, хочется остаться жить и работать, может оказаться весьма плохим выбором для реализации такого желания: примеры это подтверждают, сообщает Forbes.

Дарья Алексеева ИА REGNUM Греческая таверна

Рейтинг мест, в которых женщины-иностранные специалисты меньше всего удовлетворены своей карьерой (и где они больше всего удовлетворены), основан на мнениях 8855 женщин-экспатов, которые приняли участие в ежегодном опросе Expat Insider. Индекс работы за рубежом охватывает несколько тем, таких как перспективы карьеры, баланс между работой и жизнью и безопасность работы.

Антилидер рейтинга — Греция, за которой с небольшим отрывом следует Италия.

«Более половины женщин в Греции и Италии негативно оценивают свои карьерные перспективы», — говорит Кэтрин Чудоба, руководитель отдела контента и коммуникаций в InterNations, крупнейшем в мире сообществе экспатов.

Греция уже четвертый год занимает последнее место по удовлетворенности работой среди женщин, работающих за рубежом. 37% дают этой стране худшую оценку из возможных. Учитывая экономическую ситуацию в стране, это неудивительно: 81% опрошенных женщин испытывают негативные чувства по поводу состояния греческой экономики.

В Италии цифры также мрачны: 34% женщин недовольны своей работой. 26% женщин-эмигрантов говорят, что их доход в Италии намного ниже, чем на аналогичной работе в их стране происхождения. Только 13% мужчин, работающих в Италии, отмечают то же самое. Что до состояния экономики Италии, только 25% мужчин и 24% женщин оценивают ее благоприятно.

На третьем месте антирейтинга — Сербия, где имеет место «отсутствие стабильности и возможностей в отношении занятости». Карьерные перспективы в этой стране удовлетворяют только 28%.

Также в десятку антилидеров вошли Аргентина, Турция, Мьянма, ЮАР, Румыния, Кувейт, Египет.

Лидером рейтинга среди стран, работающие в которых иностранки довольны карьерными возможностями и условиями труда, стала Чехия: 83% работающих в ней женщин очень довольны своим выбором. Среди мужчин этот показатель — 72%. На втором месте оказался Бахрейн, на третьем — Тайвань. В десятку вошли также Норвегия, Дания, Люксембург, Новая Зеландия, Нидерланды, Мальта и Австралия.