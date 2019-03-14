Киев, 14 марта, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент занимает второе место в Европе по залежам природного газа, большие запасы топлива есть только в Норвегии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Соответствующую информацию сегодня, 14 марта, обнародовал ряд украинских СМИ, ссылаясь на отчет BP Statistical review of world energy.

Как говорится в документе, по последним оценкам BP Statistical Review of World Energy, Украина имеет 1,1 трлн кубометров запасов газа. Подчеркивается, что «НАК Нафтогаз Украины» и украинское Минэнерго давали статистику на уровне 0,6 трлн кубометров. Причина такого расхождения: объемы разведочного бурения растут, и методология оценки запасов месторождений совершенствуется.

Отдельно в статье подчеркивается, что иметь залежи и разрабатывать их — это большая разница.

«Европа… зависит от внешних поставщиков газа. И потребности этого рынка потенциально может покрывать любая страна, имеющая достаточно залежей. Но это не объясняет, почему Украина, имея неплохие запасы, зависит от импортного газа, и стоимость его, особенно для населения, постоянно растет», — констатирует BP Statistical Review of World Energy.

Любопытно, что буквально накануне, 13 марта, правительство Украины заявило, что китайская Great Wall Drilling Company готова сотрудничать с Киевом в нефтегазовой сфере, предоставляя услуги проектирования, бурения и капитального ремонта скважин, а также комплексного управления проектами. В министерстве энергетики Украины состоялась официальная встреча сторон, на которой обсудили «налаживание взаимовыгодного сотрудничества по привлечению инженерного и технического сервиса в нефтегазовой сфере на территории Украины». Правительство Украины не сообщает о конкретных договоренностях, однако подчеркивает, что Great Wall Drilling Company выполняет работы в 27 странах мира на разных нефтегазовых месторождениях, среди которых бурение и капитальный ремонт скважин, предоставление комплексно-интеграционных услуг, разведка и добывание нефти, газа и др.

ИА REGNUM напоминает, что в конце февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна увеличить инвестиции в разработку углеводородных месторождений для полного отказа от импорта природного газа.

«Я думаю, у нас есть возможности до 2023−2025 гг. значительно, реактивно увеличить добычу газа. Каким образом? Полной сменой системы работы Госгеонедр. Той структурой, которая до 2014 года налево и направо раздавала под ковром и только своим месторождения и разрешения», — сказал он.

Согласно официальной информации, добыча природного газа на Украине в январе-феврале 2019 года увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 3,45 млрд кубометров.

О том, что на Украине вторые в Европе запасы газа, в феврале заявлял и глава дивизиона «Газ» НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов. Вместе с тем, чиновник посетовал, что нет инвестиций, чтобы этот газ добывать.

«Как мы с такими запасами умудряемся импортировать треть потребностей? Государственная компания «Укргаздобыча» получала после оплаты всех налогов 50 долларов на руки, им говорили: «А вы развивайтесь, а вы набурите, найдите новые технологии, увеличьте добычу». За что? Это требует огромных инвестиций… Сейчас компания отдает 70% своей прибыли в бюджет в виде налогов. У нас остается меньше 1 гривны на развитие. Пробурить одну скважину составляет 10−15 млн грн», — добавил Фаворов.