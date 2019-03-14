Канны, Франция, 14 марта, 2019, 12:28 — ИА Регнум. В Каннах с 5 по 10 апреля пройдет второй международный фестиваль сериалов International Cannes Series Festival (Canneseries). В официальном конкурсе мероприятия впервые примет участие российский проект — сериал «Эпидемия» от ТНТ Premier Studios, сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент».

Экспоконтент Кадр из сериала «Эпидемия»

Сериал рассказывает о смертельном вирусе, вспышка которого в считанные дни становится катастрофой для жителей мегаполиса. В городе вводят карантин, но люди умирают один за другим. Осознавая опасность положения, главный герой пытается спасти всех близких ему людей.

Экспоконтент Кадр из сериала «Эпидемия»

Как отметил генеральный продюсер ТНТ Premier Studios Валерий Федорович, «Эпидемия» выделяется среди других проектов на схожую тематику тем, что ситуация, описанная в сериале, хоть и фантастическая, но в то же время будничная:

«В «Эпидемии» нет никаких фантастических тварей, с которыми надо сражаться, — в них превращаются сами люди, которых первобытный инстинкт выживания толкает на ужасные поступки. Цивилизация рушится — и вместе с ней отпадают культурные нормы, которые до этого сдерживали человека».

Режиссером сериала выступил Павел Костомаров, известный по проектам «Закон каменных джунглей» и «Чернобыль.Зона отчуждения». Главные роли исполнили Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак и Юрий Кузнецов.

Первую серию «Эпидемии» покажут 9 апреля. Всего в основном конкурсе фестиваля 10 проектов, отобранных международным экспертным жюри из сериалов любого жанра (кроме контента для детской аудитории), которые не демонстрировались ранее. Конкурентами «Эпидемии» станут проекты из Германии, Бельгии, Испании, Норвегии, Израиля и Японии. Победителей объявят на торжественной церемонии закрытия, которая пройдет 10 апреля.