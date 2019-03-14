Чебоксары, 14 марта, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В этом году выход на весенние полевые работы ожидается в Чувашии в третьей декаде марта — начале апреля. Накануне старта посевной в регионе оценили состояние озимых культур: четверть из них находится в неудовлетворительном состоянии, свыше 60% — в хорошем. Об этом свидетельствуют данные минсельхоза Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Состояние озимых

Под урожай 2019 года озимых посеяно на площади 102 755 гектаров. Согласно данным ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашии, состояние 64% озимых оценивается как «хорошее», 25,1% культур находятся в неудовлетворительном состоянии, 10,5% — в удовлетворительном. Наибольшая доля плохого состояния озимых отмечена в девяти районах: Алатырском (76,9%), Яльчикском (71,4%), Комсомольском (70,2%), Порецком (53,1%), Батыревском (47,4%), Янтиковском (28,7%), Красноармейском (13,8%), Ибресинском (15,6%), Красночетайском (10,7%).

Доля кондиционных семян по состоянию на 7 марта составляла в целом по Чувашии 66%.

По данным минсельхоза республики, посевная площадь под урожай 2019 года составит 540 тыс. га (в 2018 году — 538 889 гектаров). Яровой сев в текущем году планируется провести на площади 310 тыс. га. В структуре посевных площадей более 50% занимают зерновые и зернобобовые культуры, 37% занято кормовыми культурами, на картофель и овощи приходится 4,2%, на технические культуры — 4%, на овощи — 0,7%.