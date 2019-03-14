Ереван, 14 марта, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Мэрия Ереване сегодня после продолжила работы по демонтажу кафе, действующих на территории, прилегающей к зданию Оперного театра в центре Еревана, что вызвало протесты со стороны сотрудников этих заведений.

ИА REGNUM Демонтаж кафе в зеленой зоне вокруг здания Оперы

13 марта стороны договорились обсудить этот вопрос в мэрии, а до этого работы по демонтажу были приостановлены. Поздно вечером в мэрии состоялось обсуждение, где основные доводы хозяйствующих субъектов сводились к тому, что действия мэрии приведут к тому, что 300 человек останутся без работы. Однако как выяснилось в последствии, в этих кафе зарегистрировано всего 12 человек.

Менеджер кафе «Шоколадница» сказал, что они не восприняли всерьез заявление мэрии об освобождении территории, распространенному еще в декабре прошлого года.

«Если у нас есть заключенный с государством договор, который в силе до 2026 года, мы должны бояться… как теперь вести бизнес в этой стране, как им верить? Может, они тоже уйдут, другие придут, здесь снова построят кафе… другой придет, скажет — нет, тогда было лучше… Кто даст гарантию, что здесь никто ничего не станет делать?» — сказал он.

С сотрудниками кафе сначала встретился руководитель ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян. Позже в беседе с журналистами он сказал, что в Ереване есть территории, которые нужно сохранять как святыни.

«За многие годы кафе стали частью ереванской идентичности, колорита … все это мы хорошо понимаем. Но эта часть, которая непосредственно прилегает к зданию Оперы… Мы даже хотим благоустроить Театральную площадь», — сказал Мнацаканян.

Пришедший на территорию у здания Оперы пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян сказал что не понимает, почему сотрудники кафе считают сегодняшние действия мэрии неожиданными.

«13 февраля хозяйствующим субъектам было направлено уведомление с просьбой освободить территорию в разумные сроки, а также очистить территорию от самовольных строений. Разумный срок прошел», — сказал он.

В данный момент около 50 человек перекрыли одну из центральных улиц Еревана, требуя приостановить демонтаж кафе. В тоже время мэрия Еревана продолжает работы по сносу.