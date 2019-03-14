Москва, 14 марта, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Аукцион по размещению ОФЗ Минфином РФ на три года и на 10 лет оказался успешным. Несмотря на то, что над Россией постоянно висит страх санкционных действий со стороны США, это уже не пугает иностранных инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Объём удовлетворения заявок определялся исходя из объёма спроса. Не так давно Минфин начал проводить именно эту практику — не объявляя заранее объём размещения ОФЗ.

«Ещё бы — ведь угроз нет, а проценты предлагаются высокие по сравнению с другими странами. Видимо, привыкли, что санкции — просто слова, а действий никаких нет. 6 марта объём спроса составил 23,5 млрд рублей с погашением в 2034 году, и 46 млрд рублей с погашением в 2026 году. Ранее, 27 февраля, спрос составил 29 млрд рублей и 46 млрд рублей с погашением в 2029 и 2024 годах соответственно», — пояснила эксперт.

Видно, что спрос хороший, это значит — российские активы востребованы, как и сам рубль. И на последнем размещении рынок превзошёл все достижения — спрос на облигации достиг 91 млрд рублей! На фоне такого оптимизма рубль может ещё подрасти до 64,90 за доллар и 73,64 за евро.

«Скорее всего, пока санкционная риторика остаётся риторикой, российские активы будут пользоваться спросом. Когда дело дойдёт до ввода ограничений — да, тогда спрос поутихнет», — считает Френкель.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ провел 13 марта два аукциона по размещению госдолга, на которых удалось разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) суммарно на 91,4 млрд руб. Это крупнейшее размещение госдолга за всю историю.

Читайте также: Минфин связал рекордное размещение ОФЗ с укреплением рубля