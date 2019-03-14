Москва, 14 марта, 2019, 11:43 — ИА Регнум. ИА REGNUM проводит опрос своих читателей на предмет их отношения к событиям в Венесуэле и роли в них США, которые традиционно считают всю Латинскую Америку своим «задним двором».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Агрессор

Из более 5000 опрошенных жителей России в курсе событий в Венесуэле 69,2%. При этом 60,1% возлагают ответственность за современный экономический кризис в стране на США — и именно потому, что их историческая стратегия относится к Венесуэле как части «заднего двора». Это давление США возмущает 80,8% респондентов. Однако 26% опрошенных всё же видят в кризисе личную вину президента Николаса Мадуро.