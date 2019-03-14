Киев, 14 марта, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Для строительства современного флота нужны большие средства и высокий уровень технологического развития, Украина не обладает ни тем, ни другим, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в четверг, 14 марта, комментируя заявления экс-главкома военно-морских сил Украины Сергея Гайдука.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Средств нет

Как сообщалось ранее, адмирал Гайдук заявил, что с учетом потенциала военно-морского флота России так называемый «москитный флот» Украины «абсолютно бесполезен».

«Украинский адмирал абсолютно прав. Более того, корабли указанного класса неспособны противостоять не только российской авиации, но и надводным кораблям и дизель-электрическим подводным лодкам.

Да и в целом для строительства действительно эффективного и современного флота нужны огромные средства и высокий уровень технологического развития. Даже России не всегда удается сочетать эти два пункта, когда речь заходит о новых крупных надводных кораблях, а уж Украине и вовсе очень рано об этом задумываться.

Вопрос может решить закупка кораблей за рубежом, но и это удовольствие не из дешёвых и никак не вписывается в украинский оборонный бюджет», — отметил Леонид Нерсисян.