Москва, 14 марта, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Государство для людей куда надёжнее, отметил завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты опроса Аналитического центра НАФИ, согласно которому самой престижной сферой для работы респонденты назвали добычу нефти, газа, угля и полезных ископаемых, а также — госслужбу.

Иван Шилов ИА REGNUM Работники

«Дело в том, что за 30 лет новейшей истории нашей страны бизнес в качестве работодателя себя дискредитировал. Помните, как в начале 90-х сообщалось с гордостью, что работаешь в коммерческом банке, или редакции, или просто в фирме? Для рядовых работников это оборачивалось невыдачей зарплаты, обманом и притеснениями. Да и банки дают кредиты работникам негосударственного сектора куда менее охотно (а для многих в закредитованной стране это аргумент).

Нефть же и газ — это в России не вполне бизнес. Это то, что связано с государством, как и чиновничество, и служба в «органах». Государство для людей куда надёжнее. Государству веры больше. Что же до чиновников, то эта стезя особо привлекательна тем, что к государству эти люди стоят особо близко и пользуются особыми привилегиями. Ну, а разоблачения только придают популярности профессии. Увы, многие рассуждают так: можно заработать, главное не попасться… Ибо уровень ценностей и идеалов у нас в стране, к сожалению, низок, за что «спасибо» можно сказать и жуликам-бизнесменам, и циничной госпропаганде. Но это отдельная тема», — отметил Михаил Гундарин.

Напомним, ранее эксперты Аналитического центра НАФИ провели опрос и выяснили, какие отрасли граждане России считают наиболее престижными для трудоустройства. На первом месте оказалась работа, связанная с добычей нефти, газа, угля и полезных ископаемых (58%). Далее следуют государственная и муниципальная служба (30%), а также служба в вооружённых силах, органах внутренних дел и безопасности (26%).