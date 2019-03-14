Ярославль, 14 марта, 2019, 11:34 — ИА Регнум. И.о. директора муниципального казенного учреждения «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Илья Кислинский покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти города.

Мэрия Ярославля

Он увольняется по решению работодателя. Сам Илья Кислинский подтвердил эту информацию в телефонном разговоре.

«Я не хочу обсуждать решение мэрии. Считаю, что за два года мне удалось реализовать те задачи, которые стояли перед агентством. Главное — это приведение к нормам оформления фасадов домов центральной части города. Удалось изменить менталитет хозяев зданий, они поняли, что есть правила, и их нужно соблюдать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Кислинский.

Последний рабочий день Кислинского — 15 марта. По данным источника ИА REGNUM, на место директора МКУ «Агентство по рекламе» будет назначен специалист из Подмосковья.