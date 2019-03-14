Москва, 14 марта, 2019, 11:27 — ИА Регнум. «ВМаяковский» (16+)

Цитата из к/ф «Пиковая дама: Зазеркалье». реж. Александр Домогаров мл. 2019. Россия Ребенок

Легко ли играть великого человека? Герои фильма Александра Шейна — актеры, готовящиеся к спектаклю о яркой и трагической судьбе революционного поэта. Постепенно обычное вживание в роль становится чем-то большим, а грань между прошлым и настоящим, жизнью и искусством — зыбкой и условной. Необычная стилистика фильма, выдержанного в авангардистской манере, позволяет почувствовать атмосферу эпохи культурных и исторических потрясений. В роли поэта Юрий Колокольников, Лилю Брик играет Чулпан Хаматова.

«Время возмездия» (18+)

Смерть и любовь часто идут рука об руку. Юная Эрин, героиня фильма Карин Кусамы, влюбляется в своего напарника во время полицейской операции по внедрению в опасную банду. Спланированная операция оканчивается трагически. Спустя годы Эрин возвращается, чтобы отомстить.

В главной роли — знаменитая Николь Кидман.

«Пиковая дама: Зазеркалье» (16+)

Молодой режиссер Александр Домогаров-младший в своем «ужастике» решил еще раз напомнить подросткам и взрослым об опасности заигрывания с потусторонним. Воспитанники интерната, расположенного в старом, окутанном легендами особняке, от скуки вызывают призрак Пиковой Дамы, якобы заключенный в старинном зеркале, чтобы попросить у него всякую детскую ерунду. Это была всего лишь шутка, но потусторонние силы шутить не умеют и договор исполнят непременно. Цена обычная — душа…

«Звонок мертвецу» (18+)

Профессию судмедэксперта выбирают люди с крепкими нервами. Пауль Херцфельд думал, что его мало что может напугать. Но однажды его дочь похищают, а в трупах он начинает находить записки от психопата-похитителя с указаниями и телефонными номерами для выхода на следующий уровень безумной «игры». Пауль не может отказаться играть, ведь на кону жизнь самого дорогого человека…

Мрачный триллер по бестселлеру Себастьяна Фитцека поставил немецкий режиссер Кристиан Альварт.

«Середина 90-х» (18+)

Комедия Джона Хилла, посвященная вечной теме взросления и утрате детской невинности, возвращает нас, как и заявлено в названии, в середину 90-х, когда компьютеры и телефоны были большими, а подростки проводили куда больше времени на улице, чем в интернете. Стиви — мальчик из приличной семьи. Мама опекает его, а старший брат не подпускает к своим взрослым игрушкам. В поисках свободы подросток убегает на улицу, где его ждут ребята из гетто, с которыми так здорово кататься на досках по проезжей части и удирать от копов…

«Добро пожаловать в Акапулько» (16+)

После веселой попойки герой комедии Гильермо Ивана Мэтт Бут, совсем как персонаж известного отечественного фильма, оказывается на борту самолета, а потом — совсем не там, где должен был находиться. У него горит важный компьютерный проект, а он вынужденно завис в развеселом мексиканском Акапулько. Но получить удовольствие от незапланированного отпуска не удается — за Мэттом охотятся серьезные дяди, убежденные, что он провез через границу что-то очень важное. Чтобы спасти свою шкуру, а возможно, и мир, Мэтту придется самому переквалифицироваться в героя зубодробительных игр, которые он до сих пор создавал.

«Водяная»

В глубокой провинции все не так, как в большом городе. Здесь все еще живы народные сказки и легенды, а деревенские жители верят, что в соседнем озере обитает страшная ведьма. Брат и сестра вместе с матерью приезжают в село навестить тетю. Но в семье не все благополучно, взрослые ссорятся. А ночью приходит Водяная, чтобы утащить мать ребятишек на дно озера…

Фильм по мотивам произведений татарского этнографа, фольклориста и просветителя XIX века Каюма Насыри снял режиссер Алексей Барынкин.

«Рожденный стать королем»

У Алекса сердце героя. Больше ничего героического в нем нет, он нескладен, неспортивен и, скорее, похож на персонажа комедии, вот в школе над ним и смеются. А еще ему всего 12. Но если тебе судьбой предназначено совершать подвиги, то это неважно. Однажды — не в романтических руинах замка, а на заброшенной стройке, куда он пробрался, удирая от хулиганов, — Алекс находит легендарный меч короля Артура. И легенда возвращается! Теперь Алексу и его одноклассникам придется дать бой злобным умертвиям и их повелительнице Моргане.

Остроумную сказку поставил британский режиссер Джо Корниш.

«Хрустальное небо вчерашнего дня»

Старшеклассник Ван из романтического мультфильма китайского режиссера Си Чао, по общему мнению, настоящий раздолбай. Учится плохо, целыми днями играет в приставку и читает комиксы. Никакие разумные доводы на него не действуют. Но там, где бессилен разум, может помочь сердце. Любовь к школьной красавице Юи заставляет Вана бросить легкую жизнь, начать штурмовать вершины знаний и развивать свой дар к рисованию…