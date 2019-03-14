Москва, 14 марта, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Для жителей России сон важен. Большинство граждан (59%) ложатся спать в будние дни до 23:00. 30% опрошенных укладываются в кровать после полуночи. Лишь 7% рано ложатся спать — до 20:00—21:00 . Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центом».

Карл Брюллов. Сон молодой девушки перед рассветом. 1830-е

В ходе опроса выяснилось, что «жаворонков» в России гораздо больше, чем «сов». Просыпаются рано, c 06:00 до 07:00, 68% граждан, с 08:00 до 09:00 — 18%. И лишь 3% опрошенных, так называемые «совы», любят с утра поспать и встают после 10:00.

В целом наибольшее число жителей России (62%) высыпаются. 36% мучаются от недосыпа. При этом мужчины высыпаются чаще женщин — 68% против 57%.

Примечательно, что в браке люди высыпаются чаще, чем одинокие (61% против 59%).

Опрос проведен 22—28 ноября 2018 года. Опрошены методом личного интервью 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, исследование учёных из Великобритании показало, что подростки, которые проводят много времени в социальных сетях, чаще страдают от недосыпания и ухудшения качества сна.

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