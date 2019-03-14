Симферополь, 14 марта, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Строительство Крымского моста помогло Азовскому морю очиститься. О снижении загрязнения заявили в управлении океанографии и природоохранных исследований филиала Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»), специалисты которого оценили состояние экосистемы моря в 2018 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

Исследования показали, что содержание в экосистемах Азовского моря тяжелых металлов, мышьяка, хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в настоящее время ниже среднемноголетних показателей, а уровень загрязнения нефтепродуктами не превышает уровня предшествующих годов. Также специалисты указали на то, что в органах и тканях промысловых и кормовых видов рыб всё меньше вредных веществ.

При этом локальные очаги повышенного загрязнения Азовского моря отдельными токсичными веществами сохраняются. Это восточная часть Таганрогского залива, Арабатский залив, а также акватории Должанской и Камышеватской кос.

Создание и ввод в эксплуатацию Крымского моста, уточняют эксперты, упорядочил проход судов через акваторию моря, ужесточил контроль за сбросом отработанных вод судами. Кроме того, несколько снизилось использование маломерного флота в юго-восточном районе моря, сообщает РИА Новости. Это всё и оказало положительное влияние на состояние Азовского моря.

ИА REGNUM напоминает, что автодорожная часть переправы через Керченский пролив была открыта 15 мая 2018 года при участии президента России Владимира Путина. На следующий день по мосту поехали первые автомобили. В октябре 2018 года было открыто движение грузовиков.

На 2019 год запланировано открытие железнодорожной части моста. Планируется, что пассажирские поезда будут ходить в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга.

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