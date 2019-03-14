Вашингтон, 14 марта, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Внести исправления в заглавие президентского проекта федерального бюджета США на 2020 финансовый год счел нужным конгрессмен Джон Ярмут. Член Палаты представителей от штата Кентукки полагает, что определенная редактура названия сделала документ более соответствующим его духу. Отредактированный вариант он выложил на своей странице в твиттере.

Цитата со страны Джон Ярмута в Twitter Отредактированный вариант в версии конгрессмена

Оригинальное название «Бюджет для лучшей Америки. Обещания сдержаны. Налогоплательщики прежде всего», по мнению политика, лучше звучит в варианте: «Бюджет для упадка Америки. Обещания нарушены. Корпорации прежде всего».

Цитата со страны Джон Ярмута в Twitter Отредактированный вариант в версии конгрессмена

«Дональд Трамп, мы исправили заглавие вашего бюджета. После массивного срезания налогов для богачей и крупных корпораций, бюджет Трампа заставляет американские семьи заплатить за это — массивным срезанием расходов на здравоохранение, студенческие кредиты, чистый воздух и воду, и на многое другое», — объясняет конгрессмен свою позицию.

Ранее проект бюджета Трампа уже вызвал резкую критику со стороны независимого сенатора и претендента на президентское кресло-2020 Берни Сандерса, который заявил, что этот бюджет разработан для миллиардеров.