Ереван, 14 марта, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В декабре 2018 года по приказу министра здравоохранения Арсена Торосяна, был сформирован совет директоров Научного центра экспертизы лекарств и медицинских технологий. В состав совета входят крупнейшие участники рынка лекарственных препаратов: директор фармацевтической компании ЗАО «Ликвор» Сергей Матевосян, представитель ООО «Рихтер-Ламброн», занимающееся импортом лекарств, Рубен Аствацатрян и директор армянского представительства французской фармацевтической фирмы «Ле Лаборатуар Сервье» Гагик Велиджанян․

Как их выбрал министр, нет ли здесь скрытого коррупционного риска? В конце концов, члены Совета имеют право участвовать в государственной регистрации лекарств и медикаментов, заниматься экспертизой и выдачей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, а также контролировать качество лекарств и выявлять поддельные лекарства.

О «столкновении интересов»

Следовательно, другие участники рынка лекарств, которые не представлены в совете директоров, обеспокоены тем, что эти три компании находятся в привилегированном положении. «Каким образом производитель фармацевтической продукции или импортер лекарств могут входить в состав совета директоров компании, осуществляющей контроль за импортом и производством лекарств. Вы когда-нибудь слышали о понятии «столкновение нтересов» или, как в английском, «conflict of interest»? Если слышали, тогда не является ли это столкновением интересов, и как можно быть уверенным в том, что импортер или производитель данного лекарственного средства не будет заинтересован, например, в создании благоприятных условий для его продукции на рынке, или как они будут контролировать самих себя?»

Эти вопросы были отправлены нам участниками рынка лекарств с просьбой уточнить позицию министерства здравоохранения касательно вышеупомянутого.

Директор ЗАО «Ликвор» Сергей Матевосян сообщил, что согласно уставу Центра экспертизы лекарств и медицинских технологий, он является закрытым акционерным обществом, ключевым инструментом корпоративного управления которым является совет.

«Мы были вовлечены в совет в качестве ведущего производителя лекарств в Армении, чтобы наш опыт и профессиональные знания были применены в деятельности центра. Что касается их профессиональной деятельности, то она закрыта для нас, мы не будем вмешиваться, мы не будем принимать в ней никакого участия. Наше участие касается только определения общих направлений, правильной организации и членства в международных организациях, это наша главная цель», — отметил Матевосян, подчеркнув, что они не будут осуществлять контрольную функцию на рынке лекарственных препаратов.

«Учредителем центра является Министерство здравоохранения, и мы, в любом случае, связаны с Министерством, поскольку конкретно в нашем случае мы занимаемся производством лекарств, другая компания занимается импортом, или является армянским представителем. Кроме того, мы были выбраны по принципу ротации. В этом году наша компания будет в совете директоров, в следующем году другой производитель, и мы не будем вмешиваться в деятельность центра. Эта система действует во всем мире».

По сути, тот же ответ дал директор армянского офиса фирмы «Ле Лаборатуар Сервье» Гагик Велиджанян: «Состав будет меняться каждый год, таков приказ министра. Цель состоит в том, чтобы сделать международный опыт доступными в Армении на благо развития данного сектора».

Вы осуществляете контрольную функцию на фармацевтическом рынке?

«Мы помогаем организовать работу экспертного центра по профессиональным вопросам. Проверки в той или иной компании не наша цель. Наша цель — попытаться помочь экспертному центру работать более современно. Во всех ведущих европейских странах существуют похожие форматы сотрудничества», — отметил Гагик Велиджанян.

Что заставило министра пойти на такой шаг?

И всё же неясно, почему члены совета директоров должны отказываться от своих уставных полномочий. В уставе Научного центра экспертизы лекарств и медицинских технологий говорится, что совет директоров осуществляет общее руководство над деятельностью компании, следовательно, может управлять реализацией важных полномочий центра: определение вида фармацевтического продукта, оценка результатов экспертизы заявок на государственную регистрацию фармацевтической продукции, предоставление заключений о целесообразности государственной регистрации или отказа в регистрации, утверждение инструкции по употреблению медикаментов и т.д.

Получается, что эти лица имеют абсолютное право заниматься контролем на рынке лекарственных препаратов. Мнение разделяет руководитель компании «Вага фарм» Ваге Варсанян.

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий связан с деятельностью как импортеров, так и производителей. Если это государственный орган, то в его составе должны быть государственные должностные лица. Если государственному чиновнику запрещено заниматься бизнесом, в этом контексте должен быть рассмотрен также этот вопрос. Что заставило министра пойти на такой шаг?»

На своей странице в социальной сети Facebook Арсен Торосян написал, что реформы продолжаются. Каково преобразовательное воздействие данного приказа, содержащего коррупционный риск? А пока ереванские аптеки задействовали новую услугу: продажа лекарств в кредит.