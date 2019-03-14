Якутск, 14 марта, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Президент якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА Сергей Иванов купил акции во время падения цены на них и продал почти на пике — перед падением их стоимости. Символично, что Иванов снизил свою долю ценных бумаг компании до того, как руководством АЛРОСА было объявлено об инвестировании средств в аэропорт в городе Мирный, после чего «обвалились» акции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

YKTIMES.RU Динамика цен на акции АЛРОСА

Читайте также: Президент АЛРОСА увеличил свою долю в уставном капитале компании

«Гендиректор АЛРОСА продал часть акций. Так получилось, что глава АЛРОСЫ умудрился продать акции почти на пике, перед объявлением инвестиций в аэропорт и падением продаж. Обычным российским инвесторам стоит поучиться у инсайдеров искусству краткосрочных инвестиций», — пишет YKTIMES.RU, публикуя инфографику изменения цен на акции АЛРОСА.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года доля президента АЛРОСА Сергея Иванова в уставном капитале базирующейся в Якутии алмазодобывающей компании выросла с 0,027 до 0,0407%. Тогда стоимость этой доли кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов оценил более, чем в 300 млн рублей на основании стоимости одной акции в 102,96 рубля.

Читайте также: Показатели продаж АЛРОСА за первые месяцы 2019 года оказались провальными