Сбербанк обвинил алтайские власти в шантаже и срыве туристического сезона
Горно-Алтайск, 14 марта, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В интернете появилась видеозапись выступления заместителя правления Сбербанка Станислава Кузнецова на инвестиционном форуме в Сочи, состоявшемся ещё в феврале 2019 года. Судя по сказанному топ-менеджером, руководство банка крайне недовольно тем, как ведёт себя правительство Республики Алтай при осуществлении крупного туристического проекта с привлечением федеральных средств. Речь идет о строительстве горнолыжного курорта «Манжерок».
"Поделюсь негативным опытом, особенно про Республику Алтай. Действительно, уникальное место, действительно, такого места на земле нет. Мы единственный крупный инвестор в Республике Алтай. Единственный, больше нет. Две федеральные целевые программы: на Минприроды РФ 73,6 миллиона, вторая — Ростуризма в 505 млн рублей.
Мы создаём горно-лыжный курорт «Манжерок», уже израсходовали 780 миллионов рублей как инвесторы, а в этом году израсходуем 1,2 миллиарда рублей. На все сигналы с нашей стороны — ноли эмоций: «Это не ваше дело, у нас задача другая — освоить деньги». У региона, у власти, задача другая! Им наплевать на туризм, им деньги освоить надо!
И они всегда все свои внутренние совещания проводят только с позиции «освоить деньги». Гендиректора вызвали нашей компании — три часа мордовали угрозами в администрации и заставили его подписать в свою карманную компашку там какого-то родственника бывшего — министра имущественных отношений — всё оформили на частную компанию, и всё хорошо. Хочу публично попросить губернатора извиниться перед своими людьми за то, что он со своей командой виноват в том, что не сделал элементарную работу и в регионе сорван туристический сезон», — отметил Станислав Кузнецов.
Напомним, инвестиционный форум проходил в Сочи 14 и 15 февраля 2019 года. Объяснение тому, что данная запись получила распространение только сейчас, скорее всего, лежит в плоскости новых слухов от предстоящей отставке алтайского губернатора-долгожителя Александра Бердникова.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года правительство Республики Алтай извещало о том, что в рамках развития зимних видов туризма в республике расширяются горнолыжные комплексы, крупнейшими из которых являются ГЛК «Манжерок», «Артыбаш» и «Семинский перевал». Относительно проекта ГЛК «Манжерок» было сказано, что там с 2017 года идут работы по созданию системы искусственного оснежения.
«Её первая очередь уже заработала в январе 2018 года, что позволило открыть сезон, несмотря на малоснежную зиму. Полностью данные работы планируется завершить к предстоящей осени, что позволит начать следующий горнолыжный сезон уже в октябре-ноябре», — вещали чиновники.