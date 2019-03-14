Горно-Алтайск, 14 марта, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В интернете появилась видеозапись выступления заместителя правления Сбербанка Станислава Кузнецова на инвестиционном форуме в Сочи, состоявшемся ещё в феврале 2019 года. Судя по сказанному топ-менеджером, руководство банка крайне недовольно тем, как ведёт себя правительство Республики Алтай при осуществлении крупного туристического проекта с привлечением федеральных средств. Речь идет о строительстве горнолыжного курорта «Манжерок».

Цитата из видеосюжетах Видеозапись выступления заместителя правления Сбербанка Станислава Кузнецова на сочинском форуме, где он попросил публично извиниться главу Республики Алтай Александра Бердникова

"Поделюсь негативным опытом, особенно про Республику Алтай. Действительно, уникальное место, действительно, такого места на земле нет. Мы единственный крупный инвестор в Республике Алтай. Единственный, больше нет. Две федеральные целевые программы: на Минприроды РФ 73,6 миллиона, вторая — Ростуризма в 505 млн рублей.

Мы создаём горно-лыжный курорт «Манжерок», уже израсходовали 780 миллионов рублей как инвесторы, а в этом году израсходуем 1,2 миллиарда рублей. На все сигналы с нашей стороны — ноли эмоций: «Это не ваше дело, у нас задача другая — освоить деньги». У региона, у власти, задача другая! Им наплевать на туризм, им деньги освоить надо!

И они всегда все свои внутренние совещания проводят только с позиции «освоить деньги». Гендиректора вызвали нашей компании — три часа мордовали угрозами в администрации и заставили его подписать в свою карманную компашку там какого-то родственника бывшего — министра имущественных отношений — всё оформили на частную компанию, и всё хорошо. Хочу публично попросить губернатора извиниться перед своими людьми за то, что он со своей командой виноват в том, что не сделал элементарную работу и в регионе сорван туристический сезон», — отметил Станислав Кузнецов.

Напомним, инвестиционный форум проходил в Сочи 14 и 15 февраля 2019 года. Объяснение тому, что данная запись получила распространение только сейчас, скорее всего, лежит в плоскости новых слухов от предстоящей отставке алтайского губернатора-долгожителя Александра Бердникова.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года правительство Республики Алтай извещало о том, что в рамках развития зимних видов туризма в республике расширяются горнолыжные комплексы, крупнейшими из которых являются ГЛК «Манжерок», «Артыбаш» и «Семинский перевал». Относительно проекта ГЛК «Манжерок» было сказано, что там с 2017 года идут работы по созданию системы искусственного оснежения.

«Её первая очередь уже заработала в январе 2018 года, что позволило открыть сезон, несмотря на малоснежную зиму. Полностью данные работы планируется завершить к предстоящей осени, что позволит начать следующий горнолыжный сезон уже в октябре-ноябре», — вещали чиновники.