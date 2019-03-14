Москва, 14 марта, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовном наказании главарей ОПГ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта. Внесенный президентом РФ закон направлен на усиление уголовной ответственности в отношении лиц, которые занимают высшие иерархические позиции в преступном мире.

Цитата из к/ф «Джентельмены удачи», реж. Александр Серый. 1971. СССР «А Вам не кажется, что ваше место возле параши?»

Ужесточается ответственность в рамках действующих норм 210-й статьи Уголовного кодекса за создание преступного сообщества или преступной организации, за руководство таким сообществом или такой организацией и за участие в преступном сообществе или преступной организации.

В частности, документом вводится уголовная ответственность за «занятие высшего положения в преступной иерархии» и предусмотрено лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.

Ответственность за участие в так называемых криминальных сходках предполагает до 20 лет лишения свободы.

Вместе с тем в Госдуме звучали опасения, что закон придется корректировать.

«Нам придется его корректировать. Он дает возможность уйти от ответственности… (Надо дать другое, более широкое определение.) Любое касательство, связанное с преступной деятельностью, в ресторане рядом посидел, на шухере постоял… тогда мы больше людей смогли бы вывести из той зоны, где они приносят вред», — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.