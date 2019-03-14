Волгоград, 14 марта, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Гасан Набиев, получивший печальную известность после заявления о том, что низкие пенсии получают тунеядцы и алкаши, написал заявление о сложении полномочий депутата Волгоградской областной думы. Об этом стало известно 14 марта.

Volgograd.ru Волгоградская областная дума

По информации ИА «Высота 102», обращение Набиева сегодня, 14 марта, рассмотрел комитет по государственному строительству и местному самоуправлению и рекомендовал облдуме его удовлетворить.

С чего все началось: Волгоградский депутат: пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в ходе внеочередного заседания Волгоградской облдумы Гасан Набиев заявил, что малообеспеченные граждане сами виноваты в своем положении, назвав пенсионеров, получающих сегодня по 8 тыс. рублей, «алкашами» и «тунеядцами». Позже он извинился за свои слова, заявив, что его не так поняли — он якобы говорил лишь на примере предприятия, которым руководил. Но извинения не помогли: скандал вышел на федеральный уровень.

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Накануне, 13 марта, решением президиума регионального политсовета «Единой России» Набиев был исключен из партии. Сам депутат на заседание не явился.