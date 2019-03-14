«Неалкаш» Набиев слагает полномочия депутата Волгоградской облдумы
Волгоград, 14 марта, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Гасан Набиев, получивший печальную известность после заявления о том, что низкие пенсии получают тунеядцы и алкаши, написал заявление о сложении полномочий депутата Волгоградской областной думы. Об этом стало известно 14 марта.
По информации ИА «Высота 102», обращение Набиева сегодня, 14 марта, рассмотрел комитет по государственному строительству и местному самоуправлению и рекомендовал облдуме его удовлетворить.
С чего все началось: Волгоградский депутат: пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»
Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в ходе внеочередного заседания Волгоградской облдумы Гасан Набиев заявил, что малообеспеченные граждане сами виноваты в своем положении, назвав пенсионеров, получающих сегодня по 8 тыс. рублей, «алкашами» и «тунеядцами». Позже он извинился за свои слова, заявив, что его не так поняли — он якобы говорил лишь на примере предприятия, которым руководил. Но извинения не помогли: скандал вышел на федеральный уровень.
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Накануне, 13 марта, решением президиума регионального политсовета «Единой России» Набиев был исключен из партии. Сам депутат на заседание не явился.