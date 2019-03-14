Киев, 14 марта, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Признание бывшего главнокомандующего военно-морскими силами Украины верно, но неполно: не только «москитный флот» бесполезен в противостоянии России, бесполезна вся антироссийская «москитная политика» действующей украинской власти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 марта, комментируя заявления адмирала Сергей Гайдука.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Как сообщалось ранее, экс-главком военно-морских сил Украины заявил, что с учетом потенциала военно-морского флота России так называемый «москитный флот» Украины «абсолютно бесполезен».

«Признание экс-главнокомандующим ВМСУ бесполезности «москитного флота» Украины — лишь одно из череды признаний бесполезности современных военно-стратегических, политических, экономических и культурных установок украинской власти в её нынешнем шовинистическом и антироссийском изводе. Многие из них уже сделаны, многие ещё предстоит сделать.

Украинский флот бесполезен против российского флота, — да, это так. Порошенко, Тимошенко, Зеленский бесполезны против Владимира Путина. Нацистские пособники в качестве национальных героев — бесполезные пигмеи против истинных патриотов и героев, защитников Украины и Советского Союза. Линия на развитие сотрудничества с Европейским союзом бесполезна и бесперспективна, если она осуществляется против России. Украинизация в сфере культуры бесполезна, если её стержень — изничтожение русского языка и русской культуры…

Пора бы уже украинцам понять, что всё, что против России, — бесполезно для них в широком смысле слова. Конкретным политикам в конкретный временной отрезок времени такая политическая линия может принести некоторые дивиденды, но украинскому народу, Украине от антироссийской и русофобской политики пользы никогда не будет. Это «москитная политика». Чем больше украинцев это поймёт и чем скорее они это сделают, тем для них будет лучше», — отметил Михаил Демурин.