Новосибирск, 14 марта, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания приобрела ещё 70% акций новосибирского завода «Элсиб», доведя таким образом свой пакет до 95% уставного капитала (в феврале 2018 года ранее СГК получила 24,9% акций завода), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СГК ПАО «НПО «ЭЛСИБ»

Как заявляется на сайте СГУ, «новосибирский завод «ЭЛСИБ» является одним из ведущих предприятий отечественного энергетического машиностроения в России, и его вхождение в структуру СГК позволит эффективно раскрыть и существенно повысить стратегический потенциал предприятия.

«Более 90% оборудования угольных электростанции, которыми оперирует СГК, производится в России. Интеграция «Элсиб» в состав холдинга позволит использовать его технические и инженерные возможности для предприятий СГК, а также даст новый стимул развития завода, особенно в рамках предстоящей масштабной программы модернизации энергомощностей страны», — заявляют СГК.

Отметим, что в апреле 2018 года на «Элсибе» побывал губернатор Новосибирской области Андрей Травников (тогда ещё будучи в должности врио губернатора — прим. ИА REGNUM )

Он обсудил с сотрудниками предприятия потенциал завода.

«На всех площадках, во всех переговорах, мы заявляем о потенциале новосибирских предприятий, в том числе и «Элсиба», — сказал Травников, подчеркнув, что задача региональной власти состоит в том, чтобы создавать условия для развития предприятий.

Отметим, что Научно-производственное образование «Элсиб» ПАО — одно из ключевых промышленных предприятий региона и ведущий производитель крупного электротехнического оборудования в Сибири и на Дальнем Востоке. «Элсиб» специализируется на выпуске генераторов в комплекте с системами возбуждения и крупных электрических машин. Оказывает услуги в сфере капитального ремонта и послепродажного сервиса.

Четверть произведённой на заводе продукции идёт на экспорт в страны СНГ и Ближнего Востока, Китай, Индию. В 2017 году в бюджетную систему и в государственные внебюджетные фонды предприятием было перечислено около 486,7 млн рублей налоговых платежей и сборов.