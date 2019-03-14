В Госдепе намекнули на аналогию между Китаем и нацистской Германией
Вашингтон, 14 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Чиновники Госдепартамента дали понять, что считают происходящее в нынешнем Китае похожим на практики нацистской Германии, сообщает 13 марта The Washington Examiner.
«Китай активизировал свою кампанию по задержанию групп мусульманских меньшинств на рекордных уровнях» в прошлом году, — сообщил госсекретарь Майк Помпео в ходе брифинга по поводу выпуска докладов по разным странам за 2018 год о практиках в области прав человека.
«Вы не видели таких вещей с 1930-х годов, — сказал журналистам Майкл Козак из Государственного бюро демократии, прав человека и труда. — О том, чтобы собрать — по некоторым оценкам, миллионы людей, ‑ и поместить их в лагеря, пытать, оскорблять, пытаться стереть их культуру, религию и так далее из их ДНК. Это просто удивительно ужасно».
По словам Помпео, дело не только в уйгурах:
«Правительство также усиливает преследование христиан, тибетцев и всех, кто придерживается иных взглядов, чем правительство, или выступает за смену правительства», — заявил госсекретарь, добавив, что Китай «находится в собственной лиге, когда речь идет о нарушениях прав человека».
Но международное давление оказывает хоть какое-то влияние на Китай, предположил госдепартамент.
«Китайское правительство отрицало существование каких-либо лагерей или что нечто подобное происходит. Теперь они говорят: «Ну, есть лагеря, но это так, трудовые лагеря, все совершенно добровольно» и так далее, — заявил Козак. — Это не соответствует фактам, которые мы и другие видим. Но, по крайней мере, я думаю, что мы начинаем давать им понять, что к этому есть пристальное международное внимание».
С 1977 года Государственный департамент готовит ежегодный доклад о положении в области прав человека в 200 странах.
«Мы сказали тем, кто позорит концепцию человеческого достоинства, что они заплатят за это, что их злоупотребления будут тщательно документированы, а затем опубликованы, — сказал Помпео в релизе. — Даже некоторые из наших друзей, союзников и партнеров по всему миру, допускают нарушения прав человека».
Отметим, заявления делаются на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Эту войну спровоцировало введение главой Белого дома Дональдом Трампом пошлин на ряд китайских товаров, на что Китай ответил зеркальными мерами. При этом страны сейчас находятся в процессе переговоров, и президент США считает, что они «продвигаются хорошо».