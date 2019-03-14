Вашингтон, 14 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Чиновники Госдепартамента дали понять, что считают происходящее в нынешнем Китае похожим на практики нацистской Германии, сообщает 13 марта The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Китай активизировал свою кампанию по задержанию групп мусульманских меньшинств на рекордных уровнях» в прошлом году, — сообщил госсекретарь Майк Помпео в ходе брифинга по поводу выпуска докладов по разным странам за 2018 год о практиках в области прав человека.

«Вы не видели таких вещей с 1930-х годов, — сказал журналистам Майкл Козак из Государственного бюро демократии, прав человека и труда. — О том, чтобы собрать — по некоторым оценкам, миллионы людей, ‑ и поместить их в лагеря, пытать, оскорблять, пытаться стереть их культуру, религию и так далее из их ДНК. Это просто удивительно ужасно».

По словам Помпео, дело не только в уйгурах:

«Правительство также усиливает преследование христиан, тибетцев и всех, кто придерживается иных взглядов, чем правительство, или выступает за смену правительства», — заявил госсекретарь, добавив, что Китай «находится в собственной лиге, когда речь идет о нарушениях прав человека».

Но международное давление оказывает хоть какое-то влияние на Китай, предположил госдепартамент.

«Китайское правительство отрицало существование каких-либо лагерей или что нечто подобное происходит. Теперь они говорят: «Ну, есть лагеря, но это так, трудовые лагеря, все совершенно добровольно» и так далее, — заявил Козак. — Это не соответствует фактам, которые мы и другие видим. Но, по крайней мере, я думаю, что мы начинаем давать им понять, что к этому есть пристальное международное внимание».

С 1977 года Государственный департамент готовит ежегодный доклад о положении в области прав человека в 200 странах.

«Мы сказали тем, кто позорит концепцию человеческого достоинства, что они заплатят за это, что их злоупотребления будут тщательно документированы, а затем опубликованы, — сказал Помпео в релизе. — Даже некоторые из наших друзей, союзников и партнеров по всему миру, допускают нарушения прав человека».

Отметим, заявления делаются на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Эту войну спровоцировало введение главой Белого дома Дональдом Трампом пошлин на ряд китайских товаров, на что Китай ответил зеркальными мерами. При этом страны сейчас находятся в процессе переговоров, и президент США считает, что они «продвигаются хорошо».