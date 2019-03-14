Симферополь, 14 марта, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В Симферополь прибыли члены французской делегации во главе с депутатом Национального собрания Франции, президентом Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ласточкино гнездо

По его словам, в программе визита делегации запланированы встречи с депутатами крымского парламента и Законодательного собрания Севастополя, а также с главами двух российских субъектов.

«Гости также примут участие в праздничных мероприятиях в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией», — отметили в Госсовете РК.

Как сообщало ИА REGNUM, Тьерри Мариани неоднократно был на полуострове, в том числе в качестве иностранного наблюдателя на выборах президента России в марте 2018 года.

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